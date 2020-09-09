«فيتش»: تعافي الاقتصاد مفاجئ وأسرع من المتوقع

مال وأعمال

أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تعديل توقعاتها للناتج المحلي الاجمالي العالمي للعام الحالي، ورفعت تقديراتها السابقة بنسبة طفيفة وسط تحسن مفاجئ في تعافي الاقتصاد العالمي، وفق ما ذكر موقع فوربس. وتوقعت الوكالة ان ينخفض الناتج المحلي الاجمالي العالمي 4.4 في المئة خلال عام 2020، مقارنة مع توقعاتها السابقة في يونيو بتراجع 4.6 المئة. وترى الوكالة ان تعافي النشاط الاقتصادي -بعد ركود حاد مرتبط بفيروس كورونا في مارس، وأبريل- يسير بخطى اسرع مما كان متوقعا، لكنها تتوقع ان تعتدل قريباً. كما تتوقع استمرار ازمة البطالة في اوروبا مع خفض الشركات الانفاق الرأسمالي واستمرار التأثير السلبي المباشر للتباعد الاجتماعي على انفاق القطاع الخاص. اشارت الوكالة الى انها تتوقع ان تسجل الصين نمواً ايجابياً في عام 2020 يبلغ 2.7 في المئة. توقع البنك المركزي الأوروبي نمو الناتج المحلي الاجمالي 8.3 في المئة في الربع الثالث، ومن المتوقع ان يحدث الرقم في اجتماعه المقرر عقده في العاشر من سبتمبر.

وكان وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير، توقع تعافياً اقتصادياً سريعاً لألمانيا من صدمة فيروس كورونا، مضيفاً انه لا يتوقع فرض السلطات جولة جديدة من اجراءات العزل مثلما حدث في شهري مارس وأبريل. اضاف ان الحكومة عدلت التوقعات الاقتصادية للعام الحالي صعودا ليسجل الاقتصاد تراجعا 5.8 في المئة مقابل 6.3 في المئة في توقعات سابقة.

فيما قال اقتصاديون في «مورغان ستانلي»، ان من المرجح ان يتعافى الاقتصاد العالمي لمستويات ما قبل الجائحة في وقت مبكر من العام المقبل قبل ثلاثة اشهر تقريبا من التوقعات السابقة، وأضافوا في مذكرة للعملاء: «تشير الدلائل الى ان معادلة الفيروس/الاقتصاد تغيرت بشدة مقارنة بالأيام الأولى للتفشي»، وذكروا ان التعافي مستمر في اكتساب قوة دفع مع تحسن تعامل الدول مع الفيروس.

وتابع الاقتصاديون ان الاقتصاد الأميركي قد يبلغ مستويات ما قبل «كوفيد-19» في الربع الثاني من العام المقبل، بينما تعود الأسواق المتقدمة ككل لهذه المستويات في الربع الثالث من العام المقبل.

وتابعوا انه بالتضافر مع مستويات غير مسبوقة للدعم المالي والنقدي وتعثر محتمل للتجارة، من المرجح ان يصاحب التعافي المتوقع معدلات تضخم اعلى.

