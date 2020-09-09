«ضمان الاستثمار» كرَّمت عبد اللطيف الحمد: أحد أهم رواد العمل التنموي العربي

مال وأعمال

كرمت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عبد اللطيف الحمد رئيس مجلس الادارة والمدير العام للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وذلك تقديرا لعطائه غير المسبوق في مجال العمل التنموي على مدى ستة عقود، ولدوره الواضح في انشاء المئات من المشروعات التنموية في جميع الدول العربية، ولجهوده الكبيرة في تعزيز العمل العربي المشترك، وكذلك لمبادراته الرائدة في دعم وتشجيع المبادرين العرب في مختلف المجالات.

وقام المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عبد الله الصبيح باهداء عبد اللطيف الحمد «لوحة تذكارية» نيابة عن مجلس مساهمي المؤسسة ومجلس ادارتها وتعبيرا عن شكر وتقدير ادارة المؤسسة له باعتباره أحد أهم رواد العمل التنموي في الدول العربية، مشيرا الى انه ونيابة عن كوادر المؤسسة اقترح اطلاق اسم عبد اللطيف الحمد على قاعة المؤتمرات الرئيسة في المقر الدائم للمنظمات العربية. وأضاف الصبيح إن عبد اللطيف الحمد قام بدور مهم في مناقشات انشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ودفع مسيرة العمل فيها منذ تأسيسها وحتى الآن. حيث قام بتوجيه الدعوة لانعقاد الاجتماع الاول لمجلس مساهمي المؤسسة في عام 1974، وتراس أول لجنة للاشراف على أعمالها في العام 1975، فضلا عن أن «الصندوق العربي» يسهم في رأسمال «المؤسسة» ويشارك بفعالية في أنشطة واجتماعات مجلس مساهميها. وأشار الصبيح الى ان الحمد نجح خلال فترة قيادته للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ما بين عامي 1985 و2020 في مواصلة مسيرة انجازاته واحداث طفرة كبيرة في عمله حيث تشير الاحصاءات الى ان القيمة الاجمالية لعمليات الصندوق التراكمية المختلفة منذ تأسيسه عام 1974 وحتى منتصف اغسطس من العام 2020 تجاوزت 11.4 مليار دينار (تعادل نحو 37.7 مليار دولار) موزعة على نحو 2000 قرض ومنحة وتمويل ومساهمة لصالح الحكومات والقطاع الخاص واستفاد منها ملايين المواطنين في 22 دولة عربية. واوضح الصبيح أن انجازات الحمد في «الصندوق العربي» جاءت كثمرة تجربته الناجحة في قيادة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية خلال الفترة ما بين عامي 1963 و1982 والتي أرسى من خلالها قواعد عمل وآليات فعالة مكنت «الصندوق الكويتي» من الانطلاق وتحقيق انجازات عديدة لتعبئة الموارد من أجل التنمية في الدول العربية والآسيوية والأفريقية، هذا الى جانب تقلده لمنصب وزير المالية ووزير التخطيط في دولة الكويت خلال الفترة ما بين عامي 1981 و1983.

وأفاد الصبيح أن الصندوق العربي وخلال فترة قيادة الحمد ركّز جهوده في المقام الأول على تعزيز التنمية في الدول العربية، وتعبئة الامكانات الانتاجية للشعوب العربية، وتشجيع البحث العلمي والتقدم التكنولوجي، واقامة شراكات طويلة الأمد مع مؤسسات التنمية الدولية.

