إسهامات كبيرة للحمد

مال وأعمال

شغل عبد اللطيف الحمد رئيس مجلس الادارة والمدير العام للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي مناصب عدة كرئيس وعضو مجلس ادارة في العديد من المؤسسات الاقتصادية الاقليمية والدولية، وعضو في مجالس اللجان الاستشارية لعدد من المؤسسات المالية الدولية، منها البنك الدولي، وعضو في مجموعة الثلاثين، وعضو في مجالس أمناء العديد من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في العالم العربي وعلى مستوى العالم، كما ساهم في انشاء العديد من مؤسسات العمل العربي المشترك منها الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

وحظي الحمد بالتكريم من قبل العديد من ملوك ورؤساء دول وحكومات الدول العربية بأرفع الاوسمة والنياشين وكل اساليب التكريم المختلفة تقديرا للاسهامات الكبيرة للصندوق العربي في دعم التنمية في مختلف الدول العربية ولجهود مديره العام ورئيس مجلس ادارته في تعزيز هذا التوجه والوقوف الى جانب الدول كشريك فعلي لتمويل مشاريع تنموية في القطاعات ذات الأولوية.

