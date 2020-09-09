«بوبيان تكافل»: عرض على تأمين السيارات

مال وأعمال

أعلنت شركة بوبيان للتأمين التكافلي عن استمرار العرض الخاص للتأمين على السيارات الذي يمنح عملاءها تأميناً شاملاً لمدة 14 شهراً بسعر 12 شهراً حرصاً منها على منحهم المزيد من المزايا التى تتعلق بتأمين السيارات في ظل الظروف الحالية. وقال رئيس قطاع الشؤون التجارية للشركة شريف خُلَفَا «إن العرض يأتي مواكباً للتطورات الخاصة بفيروس «كوفيد- 19» ما أدى لوجود الحظرين الجزئي والكلي واللذان ساهما في تقليل استخدام السيارات في الحركة اليومية للمواطنين والمقيمين».

وأضاف «نعتبر الشهرين الاضافين بمثابة هدية لعملائنا الحاليين الذي سيقومون بتجديد التأمين الخاص بهم كما انه ايضا هدية لاولئك الذين سيكونون عملاءنا لأول مرة». وأشار خلفا الى أن العرض مستمر حتى نهاية الشهر الحالي وهو يغطي الخسارة أو الضرر الذي ينتج عن حادث مروري لمركبة المشترك وملحقاتها وقطع غيارها، كما أن الشهرين المجانيين مطبق أيضا على الملاحق الاضافية للتأمين مثل السيارة البديلة ومساعدة الطريق وغيرها.

