«بيتك»: إدراج سيارات «كيا» 2021 ضمن أسطول التأجير

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، طرح سيارات «كيا» موديل 2021 ضمن اسطول منتج التأجير التشغيلي والتمويلي، والتي تضم تشكيلة من فئات الصالون والـSUVs الجديدة باسعار تأجير مدروسة بعناية لتناسب الجميع، وذلك ضمن اطار حرص البنك على تقديم افضل الخدمات واحدث موديلات السيارات بنظام التأجير التشغيلي والتمويلي.

وكشف المدير التنفيذي لمنتجات تمويل وتأجير السيارات في «بيتك»-عاهد العيسى، ان أنواعا جديدة من سيارات «كيا» ستكون في متناول العملاء، على سبيل المثال سيارة K5، الجديدة كليا ذات الشكل والتصميم المتميز، او ماكانت تعرف سابقا باسم «أوبتيما»، لافتا الى أن سيارات كيا تناسب مختلف شرائح العملاء كالشباب والعائلات.

وبين أن السيارات المطروحة ضمن برنامجي التأجير التشغيلي والتمويلي في «بيتك»، توفر تشكيلة واسعة من معظم الماركات التجارية المرموقة والواسعة الانتشار بما يقارب 80 موديلا من أنواع السيارات المختلفة. ويتميز «بيتك» بتقديم افضل الخدمات لعملائه (الأفراد والشركات) وفق أعلى مستويات الجودة في الخدمة، ويمنحهم فرصة اختيار السيارات التي تناسبهم بسهولة من خلال توفير تشكيلة واسعة من أحدث أنواع السيارات مع تميزه بالمرونة في تقديم القيمة الايجارية، ومدة عقد التأجير التي تتراوح من سنة الى 5 سنوات، بالاضافة الى العديد من المزايا المقدمة للعملاء والتي تشمل تقديم خصومات وعروض تنافسية.

وأضاف أن «بيتك» نجح بتعزيز حصته السوقية في سوق التأجير للأفراد والشركات، وتفرّد باطلاق العديد من العروض الحصرية للعملاء، وتقديم خصومات خاصة للقطاع الحكومي والشركات الكبرى، اضافة الى الحملات التسويقية مع الوكلاء المحليين للسيارات في اطار التعاون المشترك، وبما يعزز دور «بيتك» ومساهماته في دعم سوق السيارات وخدمة عملائه.

وقال العيسى ان منتج التأجير يمنح العميل مزايا مختلفة، منها الصيانة الشاملة والتأمين الشامل التكافلي طوال مدة العقد، وسيارة بديلة، وخدمة المساعدة على الطرق على مدار الساعة، وامكانية السفر بالمركبة المؤجرة وفق الشروط والأحكام.

ويستطيع العميل الاستفادة من عروض التأجير المختلفة من خلال زيارته لأحد معارض «بيتك» المنتشرة في (معرض KFH AUTO - بمنطقة الشويخ)، والري على الدائري الرابع، والفروانية بمنطقة الضجيج، والاحمدي، بالاضافة لتقديم خدمة التأجير لدى معارض الوكالات، ومـــن خلال المنصة الرقمية kfh.com/auto عبر موقع «بيـتك» الالكتروني.

