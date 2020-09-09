«الوطني» يدعم الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

مال وأعمال

حرص بنك الكويت الوطني منذ بداية جائحة كورونا على أن يكون الأقرب لعملائه من خلال تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدة وتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية وكذلك التواصل المستمر معهم مستخدماً في ذلك كل قنواته الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لضمان تخطي التداعيات والأثار السلبية لتلك الجائحة. وفي هذا الاطار قدمت الخدمات المصرفية للأعمال خلال الأزمة الدعم للعملاء من خلال مقابلات افتراضية مع أصحاب الأعمال من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك، شملت الترويج لأعمالهم. وبحث البنك مع عملائه من أصحاب الأعمال في قطاعات مختلفة منها Fintech والأغذية والمشروبات كيفية تأثرهم بالأزمة وطرق تكيفهم السريعة مع تداعياتها، وبالاضافة الى ذلك قدموا من جانبهم نصائحهم لأصحاب الأعمال الآخرين حول طرق التعامل مع هذه الأزمة.

وسعياً من البنك لتلبية احتياجات العملاء مع مراحل عودة الحياة الى طبيعتها ولضمان استمرارية تقديم الخدمات بنفس الكفاءة، فبجانب فرع احمد الجابر تم تخصيص 8 فروع اضافية لخدمة عملاء الخدمات المصرفية للأعمال وهي: (المقر الرئيسي للبنك، الغزالي، الشويخ، شرق، السرة، الفنطاس، مبارك الكبير، راس السالمية). كما أعلن البنك تقديم حلولاً سريعة وفعالة لعملائه منها وقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الأوقات الصعبة، كما ساهمت المنصات الرقمية في توفير الحلول المصرفية المتكاملة للشركات بطريقة سلسة وآمنة أثناء عملية الاغلاق الكامل وذلك من خلال خدمة الوطني للدفع السريع، موقع الوطني الالكتروني لتحويل الرواتب وخدمة الوطني عبر الانترنت. وبهذه المناسبة أكد مدير ادارة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الكويت الوطني بدر المطوع قائلاً: «منذ بداية أزمة كورونا، قمنا في بنك الكويت الوطني بتفعيل خطط استمرارية الأعمال لضمان مساعدة عملائنا على تخطي الصعوبات التي يواجهونها حيث قدمنا الدعم للعملاء الذين يواجهون صعوبات مالية وذلك بفضل خبراتنا الطويلة واستثماراتنا في التكنولوجيا والخدمات الرقمية وهو ما ساهم في توسيع نطاق الحلول السريعة والفعَالة التي قدمناها لشركائنا خلال هذه الأزمة».

