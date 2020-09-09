تابعة لـ«أجيليتي» أبرمت اتفاقية مع «السكنية»

مال وأعمال

أعلنت أجيليتي أن شركتها التابعة شركة اس تو لادارة وتطوير الأراضي والعقارات (S2) قد قامت بتوقيع اتفاقية شراكة مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتطوير المنطقة الصناعية واللوجيستية في مدينة صباح الأحمد S2. وفقا لبنود الاتفاقية، ستقوم شركة (S2) بتطوير المنطقة اللوجستية والحرفية المتكاملة في مدينة صباح الأحمد على مساحة 1.28 مليون متر مربع وذلك وفقا لأعلى معايير البناء الصديقة للبيئة وأحدث التقنيات في هذا المجال وباستثمارات تمتد لثلاثين عاما. وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي طارق سلطان: «ان توقيع هذه الاتفاقية يؤكد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص المتمثل بتضافر الجهود لتطوير وتحسين بيئة الأعمال المحلية والاستفادة من خبرات القطاع الخاص العالمية في توفير وتطبيق أعلى معايير الجودة في تطوير مشاريع تنموية كبرى لخدمة ودعم القطاع الحرفي واللوجستي في الكويت، ونحن يسعدنا أن تكون شركتنا التابعة S2 الجهة المنفذة لهذا المشروع العصري المتكامل والذي سيكون بادارة كويتية كاملة». ويأتي تطوير المنطقة اللوجيستية والحرفية المتكاملة S2 بهدف تعزيز القطاع الصناعي والحرفي بما يتواءم مع أهداف الكويت 2035 في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز القطاع الصناعي المحلي من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وستشمل المنطقة اللوجيستية والحرفية مرافق تخزينية وصناعية وحرفية وخدمية لخدمة أهالي المنطقة من خلال توفير العديد من الصناعات الحيوية بما في ذلك قطاع التجزئة، السيارات، والأغذية وغيرها من القطاعات.

