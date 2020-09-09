التباين.. شعار البورصة مع تراجع السيولة 11 %

مال وأعمال

واصلت بورصة الكويت مسلسل التباين للجلسة الخامسة على التوالي مع سيطرة المضاربات على الاسهم الصغيرة والمتوسطة في سوق رئيس 50 على التداولات بالاضافة الى الضغوط البيعية على الاسهم القيادية ما ادى الى تراجع القيمة السوقية للبورصة بنحو 17 مليون دينار.

ويري محللون ان البورصة حاليا شبه مستقرة مع اقترب عمليات الترقية للاسواق الناشئة واستمرار التفاؤل وتحسن الأداء العام للشركات فى ضوء معاودة فتح الأنشطة التجارية مع توقعات اكتشاف اللقاح لفيروس «كورونا « قبل 3 نوفمبر المقبل موعد الانتخابات الاميركية في ظل وعود الرئيس ترامب.

واشار محللون الى ان السوق يتجه للعودة إلى أساسيات السوق والشركات المدرجة، مع الإدراجات الأخيرة المتمثلة في شركة شمال الزور الأولى وصندوق بيتك كابيتال ريت والإدراج المتوقع لسهم بورصة الكويت في سبتمبر الجاري بالتزامن مع الترقية المرتقبة على مؤشر مورغان ستانلي في نوفمبر المُقبل والترقيات التي سبقت على مؤشرات ستاندرد اند بورز وفوتسي راسل ساهمت بجذب استثمارات أجنبية ومحلية ويساعد على ارتفاع معنويات المستثمرين

وشدد محللون على ان متانة الوضع المالي للعديد من الشركات الكبيرة وبالأخص القطاع المصرفي لها دور أيضاً، كما أن الإجراءات التي قامت وتقوم بها الهيئات التنظيمية للسوق عززت من مكانة السوق محلياً وعالمياً وتسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات مستقبلاً.

وقد ارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.05% و0.14% على الترتيب، فيما تراجع المؤشران الرئيس و«رئيسي 50» بواقع 0.18% و0.38% على التوالي.

وشهدت البورصة تبايناً في حركة التداولات حيث تراجعت السيولة اليوم 11.3% إلى 30.87 مليون دينار مقابل 34.81 مليون دينار بالأمس، بينما ارتفعت أحجام التداول 19.4% إلى 346.87 مليون سهم مقابل 290.41 مليون سهم بجلسة الاثنين.

وسجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة التكنولوجيا بنمو نسبته 4.96%، بينما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى يتصدرها المواد الأساسية بانخفاض نسبته 0.45%.

وجاء سهم «صلبوخ» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 12.13%، فيما تصدر سهم «الوطنية القابضة» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 9.17%.

وتصدر سهم «أعيان للإجارة» نشاط التداولات على جميع المستويات بكميات بلغت 39.78 مليون سهم بقيمة 3.05 ملايين دينار، ليرتفع السهم عند الإقفال 7.68%.

