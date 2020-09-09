«مؤسسة البترول» طلبت شحنة غاز للتسليم في أكتوبر

مال وأعمال

قال مصدران بقطاع النفط إن مؤسسة البترول الكويتية تسعى لشراء شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أكتوبر. وأضافا أن الكويت تريد الشحنة للتسليم في منتصف الشهر، وأن المناقصة ستغلق في العاشر من سبتمبر

ومن ناحية اخرى انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2?95 دولار ليبلغ 41?50 دولارا مقابل 44?45 دولارا في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت عقود خام برنت 65 سنتا لتبلغ عند التسوية 42?01 دولارا للبرميل في حين نزلت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 70 سنتا إلى 39?07 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.07 دولار أو ما يعادل 3% تقريبا إلى 38.70 دولاراً للبرميل لتلحق بانخفاض في أسعار برنت أثناء الليل. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 41.86 دولاراً للبرميل بعد أن انخفضت 1.5% اول من أمس الاثنين.

