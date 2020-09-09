«جي إف إتش» توفر السيولة لأسهمها

مال وأعمال

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن تفاصيل عمليات صنع السوق التي تمت من قبل صانع السوق للمجموعة «سيكو» خلال شهر أغسطس 2020 في كل من بورصة البحرين، وسوق دبي المالي.

وأوضحت المجموعة بحسب بيان صحافي لسوق دبي، أن مجموع عدد الأوراق المالية المشتراة بلغ نحو 57.87 مليون سهم، فيما بلغ عدد الأوراق المالية المبيعة 21.41 مليون ورقة.

وأضاف البيان بلغت المبالغ المدفوعة نحو 34.94 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي مجموع المبالغ المتسلَّمة نحو 12.87 مليون درهم، ليصل رصيد الأوراق المالية 44.56 مليون ورقة مالية، فيما وصل الرصيد النقدي 50.28 مليون درهم. أما في بورصة البحرين، فبلغ مجموع عدد الأوراق المالية المشتراة نحو 1.97 مليون سهم، فيما بلغ عدد الأوراق المالية المبيعة 40.27 مليون ورقة. وأضاف البيان أن المبالغ المدفوعة بلغت نحو 314.3 ألف دولار، في حين بلغ إجمالي مجموع المبالغ المتسلَّمة نحو 6.38 ملايين دولار، ليصل رصيد الأوراق المالية 62.2 مليون ورقة، فيما وصل الرصيد النقدي 3.56 ملايين دولار.

