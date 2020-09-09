3.16 تريليونات دولار احتياطات الصين من النقد الأجنبي

مال وأعمال

ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي بأقل من المتوقع في أغسطس مع استمرار ضعف الدولار الأميركي ومكاسب كبيرة لليوان الصيني وسط تعاف مطرد لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي الصيني الاثنين أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وهي الأكبر في العالم، ارتفعت بمقدار 10.2 مليارات دولار في أغسطس لتصل إلى 3.165 تريليونات دولار.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تقفز احتياطيات البلاد بمقدار 21.61 مليار دلار.

وارتفع اليوان حوالي 1.8 في المئة مقابل الدولار في أغسطس وواصل الصعود في مطلع سبتمبر بينما تراجع الدولار نحو 1.3 في المئة أمام سلة من العملات الرئيسة الأخرى.

وأشارت البيانات إلى أن حجم احتياطيات الصين من الذهب بلغ 62.64 مليون أوقية (أونصة) في نهاية أغسطس بلا تغير عن نهاية يوليو، بينما تراجعت قيمتها إلى 122.62 مليار دولار من 123.09 مليار دولار.

