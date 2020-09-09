«المركزي الأوروبي» خفض مشترياته من السندات

مال وأعمال

أظهرت بيانات أن البنك المركزي الأوروبي اشترى سندات أقل في إطار برامجه التحفيزية في أغسطس ، في خطوة تهدف على الأرجح إلى الحفاظ على ما لديه من موارد في ظل تحسن الأسواق بعد انهيار ناجم عن جائحة فيروس كورونا وتناقص أحجام العمليات بسبب العطلات الصيفية. واشترى المركزي الأوروبي سندات بقيمة 78.6 مليار يورو (92.95 مليار يورو) الشهر الماضي في مختلف برامجه، بانخفاض 26 في المئة عن يوليو يأتي ذلك بالمقارنة مع 159 مليار يورو أنفقها على أصول مالية في يونيو للمساعدة في تحقيق الاستقرار للأسواق المالية المتضررة من الجائحة وما استتبعته من إجراءات للعزل العام.