%89 من عملاء البنوك يبحثون عن أفضل التقنيات الرقمية

مال وأعمال

أكد معهد الدراسات المصرفية في نشرته «إضاءات مالية ومصرفية» لشهر سبتمبر 2020 ان التقنيات الرقمية بالمؤسسات والشركات في مختلف القطاعات تمنح مجالات واسعة لزيادة الإنتاجية والنمو، حيث يسهم الاستثمار الرقمي وتحديث طرق العمليات الإنتاجية في تحقيق أعلى عائد بأقل تكلفة، وهو ما تتطلع إليه أغلب القطاعات.

واضاف المعهد الذي يديره مدير عام معهد الدراسات المصرفية د. يعقوب الرفاعي ان الاستثمار الرقمي يساعد المؤسسات بقطاعاتها المختلفة على تشكيل نماذج عمل تقوم على إنشاء وابتكار منتجات وخدمات تعتمد على تقنيات رقمية لتسهيل عملياتها، مما يسهم بالتالي في زيادة أرباحها، ورفع قيمة منتجاتها، وتمييز أسلوبها عن الأسلوب التقليدي للإنتاج لارتباطه بالتكنولوجيا والإنترنت. وعن فوائد الاستثمار الرقمي اوضح المعهد انها لا تقتصر فقط على طرف واحد، بل تشمل المستفيد والقائم على العمل على حدٍ سواء، فهو من ناحية يسهم في توفير الكلفة والجهد للمؤسسات وتحسين كفاءتها على جميع الأصعدة، في حين يبسط للعملاء والمستفيدين الإجراءات ويسهل الحصول على الخدمات بسلاسة، مما يسهم بدوره في انتشار خدمات المؤسسات على نطاق أوسع مما كانت عليه لتستقطب أكبر شريحة ممكنة من العملاء. أما المنافع التي تحصل عليها المؤسسات، فهي تحسين إدارة معلوماتها وتوظيفها بفعالية لاتخاذ القرارات السليمة، وتجنب الوقوع في الأخطاء، مما يوفر الوقت، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية على نحو فعال والوصول إلى الأسواق العالمية، وتطوير المجالات التنافسية فيما بين القطاعات والمؤسسات المختلفة، بما يؤدي إلى تغيّر نمط عرض الخدمات والسلع إلى نمط متقدم.

بدأت مؤسسات وقطاعات مختلفة من مقدمي الخدمات في تطبيق استثمار التقنيات الرقمية، ومن أهمها البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، مما منحها خاصية الوصول إلى معرفة متطلبات العميل بسهولة، وذلك عن طريق ربط التكنولوجيا بالخدمات المالية والمصرفية، والتي أصبحت تقدم بأقل كلفة وأقصر وقت لتحويل الأموال، وعمليات القروض، والاستثمار...الخ، مما أدى إلى تمكين تلك المؤسسات من عرض منتجاتها وخدماتها بشكل فعال من خلال ذلك الربط .

يؤدي الاستثمار الرقمي إلى تحقيق العوائد التي تزيد من إنتاجية المؤسسات، وكذلك مواكبة كل ما هو جديد، وتلبية رغبات المستفيدين من خدماتها. لذلك، فإن مختلف القطاعات تسعى إلى التحول الرقمي، والذي أدى استخدامه على سبيل المثال في القطاعات الصناعية إلى اختصار الوقت مع خفض الكلفة وزيادة مرونة العمليات الإنتاجية وكفاءتها، مما يساعد العمال على تفادي الأعطال قبل وقوعها.

المجالات الرقمية

وذكرت النشرة ان الدراسات اوضحت أن (89%) من عملاء البنوك مستعدون للتحول من بنك إلى آخر في سبيل تحقيق تجربة رقمية أفضل، فقامت البنوك الكويتية على أثر ذلك بنقلة واضحة في مجال الاستثمار الرقمي لتلبية مطالب جيل الشباب الذين يجيدون ويفضلون التعامل مع الخدمات الرقمية، وأكدت مجموعة «أوكسفورد بيزنس غروب» أن المؤسسة قامت بإطلاق المبادرات الجديدة ، مستشهدةً بما قام به بنك الكويت الوطني كمثال حين توجه إلى الأساليب الرقمية بالكامل، والانتقال نحو الفروع الافتراضية وخدمات العملاء على الإنترنت، وكذلك كل من بيت التمويل الكويتي الذي أتاح لعملائه إتمام الدفعات لبنك الائتمان من خلال الموقع الإلكتروني، وبنك الخليج الذي قام بدور فعال ليصبح أول بنك في منطقة الخليج يقوم بإطلاق منصة باستخدام القياسات البيومترية للأمن المصرفي الرقمي في مايو 2016، حيث أمكن للعملاء استخدام الكاميرات الموجودة على هواتفهم النقالة للقيام بعملية المسح المُعرّف لوجه العميل، والذي يتيح لهم الوصول إلى الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى إدخال كلمة المرور عبر الهاتف.

ومع هذه النقلة، زاد تفاعل العملاء مع الخدمات، فأصبحت هناك منافسة بين البنوك لتعزيز التفاعل مع العملاء من خلال التكنولوجيا وتحسين العروض التي تقدمها البنوك، ما عاد بالأرباح على القطاع المصرفي الكويتي.

وحرص بنك الكويت المركزي على متابعة ودعم القطاع المصرفي في تبني التقنيات المالية الحديثة (Fintech) وذلك من خلال دعم المبادرات المبتكرة في هذا المجال وتنظيمها رقابياً بما يخدم مصلحة الاقتصاد الكويتي، حيث أصدر بنك الكويت المركزي الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية لتوفير الفرصة لمقدمي المنتجات والخدمات المبتكرة في إطار التقنيات المالية الحديثة لطرح ما لديهم من ابتكارات وفق منهجية لا تعرض النظام المالي والمصرفي للمخاطر وفي الوقت ذاته تفسح المجال للإبداع. وحرصاً من «المركزي» على متابعة مسيرة القطاع المصرفي الكويتي، فقد وجه كل البنوك بإعداد استراتيجية صياغة المستقبل لتكون واضحة المعالم محددة العناصر، تستهدف مواجهة تحديات الصناعة المصرفية الداخلية والخارجية التي فرضتها تطورات أوضاع الاقتصاد العالمي، وثورة التقنيات المالية الحديثة، والتغيرات المتسارعة في توقعات العملاء واحتياجاتهم من خلال مواجهة تلك التحديات عبر تبني أساليب ورؤى جديدة تنسجم مع المستقبل، وما يصاحب ذلك التحول من ابتكار في المنتجات والخدمات وتطوير الكفاءة التشغيلية للبنوك والتطور التقني في الصناعة المصرفية. كما يُعدّ البنك المركزي البنية التحتية للاقتصاد الرقمي على أحدث المستويات من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال نظم الدفع والتسوية، حيث يجري العمل على تطوير «نظام الكويت الوطني للمدفوعات» وهو مشروع بنية تحتية يتألف من 8 نظم متطورة توفر خدمات الدفع الآني في بيئة آمنة وداعمة للتقنيات المالية.

