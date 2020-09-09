3 مخاطر تهدد الاستثمار الرقمي

مال وأعمال

ذكرت النشرة ان ارتباط خدمات وعمليات الاستثمار الرقمي بالتكنولوجيا وخدمات الإنترنت، قد يعرض العملاء ومستخدمي أنظمة خدمات الاستثمار الرقمي للتهديدات والمخاطر السيبرانية، ما قد ينتج عنه فقدان الثقة في المؤسسات المالية المعرضة لبعض هذه المخاطر والتهديدات. ومن أبرز هذه المخاطر:

1 -عمليات التصيد والاحتيال بواسطة البريد الإلكتروني المزيف بهدف سرقة هوية المستخدمين ومحاولة ابتزازهم، ما يهدد خصوصيتهم ويعرض بياناتهم السرية للافشاء.

2 - المخاطر التي تهدد الهيئات والمؤسسات المالية كالمخاطر التنظيمية والإدارية ومخاطر التشغيل ومخاطر ضعف الكفاءة الأمنية لأنظمة الاستثمار الرقمي.

3 - مخاطر ضعف الكفاءة الأمنية في هجمات حجب الخدمة (DoS) وهجمات أخرى تستهدف سرية وسلامة وتوافر البيانات من خلال بعض البرمجيات التخريبية لطلب الفدية.

