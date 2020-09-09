مع نظرة مستقبلية مستقرة تثبيت تصنيف «الخليج» في المرتبة «+A»

مال وأعمال

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش» تصنيف بنك الخليج للمُصدر على المدى الطويل عند المرتبة «A+»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة». كما ثبتت الوكالة تصنيف الجدارة المالية للبنك عند المرتبة «bb+».

ووفقاً لتقرير صدر أخيراً عن وكالة فيتش، يتمتع بنك الخليج بانتشار جيد في السوق المصرفي الكويتي، سواءً من ناحية الخدمات المصرفية الشخصية أو الخدمات المصرفية للشركات. ويضم البنك شبكةً واسعة النطاق من الفروع، معززةً بقدرات عالية في مجال تقديم الخدمات المصرفية. كما يمتلك البنك جهاز إدارة على درجة رفيعة من الكفاءة والخبرة في القطاع المصرفي على المستويين المحلي والإقليمي، وله سجل حافل في مجال التطبيقات الاستراتيجية في الكويت. وذكرت الوكالة أن النظرة المستقبلية «المستقرة» لبنك الخليج من حيث تصنيف المُصدر تعكس التصنيف السيادي لدولة الكويت.

وقالت وكالة فيتش في تقريرها إن نسبة القروض غير المنتظمة لبنك الخليج شهدت تحسناً على مدى السنوات الخمس الماضية نظراً إلى عمليات شطب الانكشافات الموروثة وندرة القروض الجديدة التي تشوبها المشكلات، بالإضافة إلى وضعه الجيد مقارنةً بالبنوك المماثلة. كما صرحت الوكالة أن بنك الخليج يتمتع بالاستقرار في أرباحه من الخدمات المصرفية الأساسية خلال السنوات الخمس المنصرمة، وذلك بفضل ارتفاع صافي إيرادات الفوائد واستقرار نسبة الكلفة إلى الإيرادات، علاوةً على انخفاض أعباء تعثر القروض.

وتعليقاً على إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، صرحت دلال الدوسري، رئيس علاقات المستثمرين في بنك الخليج، قائلةً: «لقد سررنا بتثبيت تصنيف مصرفنا للمُصدر على المدى الطويل عند المرتبة «A+»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من قبل وكالة فيتش. واستطردت قائلةً: «إن ذلك يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به بنك الخليج لما يتمتع به من انتشار كبير في السوق المصرفي ورسملة كافية وإدارة عالية الخبرة بالإضافة إلى سلامة أوضاع السيولة لديه.»

هذا، ولا يزال بنك الخليج يحظى بالتقدير الدولي لجدارته الائتمانية وقوته المالية، حيث تم تصنيفه في المرتبة «A» من جميع وكالات التصنيف الدولية الكبرى. بالإضافة إلى قيام وكالة فيتش أخيراً بتثبيت تنصيفه، فقد حظي بنك الخليج تصنيفه في المرتبة «A+» للعملات الأجنبية على المدى الطويل، مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة كابيتال إنتليجنس، وعلى تصنيف في المرتبة «A-» للمُصدر، مع نظرة مستقبلية «سلبية» من وكالة ستاندارد آند بورز، وعلى تصنيف في المرتبة «A3»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للودائع على المدى الطويل من وكالة موديز لخدمات المستثمرين.

