.. ونظرة مستقرة لتصنيفات «التجاري»

مال وأعمال

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيفات البنك التجاري الكويتي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال البنك في بيان للبورصة ، إن الوكالة قامت بتثبيت تصنيف الجدارة الائتمانية طويل الأجل للبنك عند مرتبة (+A) بنظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت بتثبيت تصنيف القابلية للنمو والاستدامة للبنك عند مرتبة (bb).

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن «التجاري الكويتي» يتمتع بتواجد معتدل في الكويت وحضور جيد على صعيد الخدمات المصرفية المُقدمة للشركة، وعلى وجه الخصوص خدمات التمويل التجاري، هذا بالإضافة إلى العلامة التجارية المعروفة للبنك وشبكة فروعه المميزة. وبينت أن البنك يحتفظ بأقل نسبة من القروض منخفضة القيمة/غير المنتظمة على مستوى القطاع المصرفي المحلي التي بلغت نسبتها 1.1% كما بنهاية النصف الأول من عام 2020 (صفر% كما بنهاية عام 2019 و2018). وأشارت الوكالة إلى أن البنك يقوم بشطب القروض غير المنتظمة بمجرد أن تصبح قروضاً منخفضة القيمة ويبادر بشكل سريع إلى اتخاذ إجراءات استرداد هذه القروض. ونوهت «فيتش» بأن البنك يقوم بإدارة معدلات السيولة على نحو جيد، وهو ما يؤدي إلى بقاء مخاطر السيولة منضبطة ويمكن احتواؤها.

