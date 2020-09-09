«الإثمار»: خطة مواجهة الخسائر رفعت السهم

مال وأعمال

قالت شركة الإثمار القابضة، إنها تعتقد أن السبب الرئيسي في ارتفاع سعر السهم في سوق دبي المالي قد يكون متزامناً مع الإعلان المفصح بتاريخ الأول من سبتمبر الحالي، والذي يتضمن خطة العمل لمعالجة الخسائر المتراكمة. وأكدت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، عدم وجود أي تطورات أخرى أدت إلى ارتفاع سعر السهم في السوق خلال الفترة ما بين 1و6 سبتمبر الحالي.

وأكدت الشركة في البيان، التزامها التام بالشفافية بالمعاملات والإفصاحات حسب متطلبات الجهات الرقابية بمملكة البحرين ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة. وبحسب البيانات على موقع بورصة دبي، فإن سهم «الإثمار القابضة» واصل ارتفاعه بعد إعادته للتداول في 2 سبتمبر الحالي، وبنسبة فاقت 54% حتى نهاية إغلاق جلسة أمس الاثنين.

