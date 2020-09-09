قائدٌ للإنسانية عن جدارة واستحقاق

الأولى

اليوم تمضي 6 سنوات كاملة على التكريم الأممي الذي حظي به حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله تعالى ورعاه، إثر اختيار سموه من قبل الأمم المتحدة قائداً للعمل الإنساني، وتسمية الكويت مركزاً لهذا العمل عن جدارة واستحقاق، وليس عن مجاملة أو استرضاء.

فالأمم المتحدة التي يلتحف بردائها 193 دولة ذات سيادة ولها تمثيل متساوٍ في جمعيتها العامة لا تمنح الألقاب عبثاً، ولا تعطي التقدير إلا لمن يتحدث الجميع بعطائه، ويرى القاصي والداني آثار جهوده المثمرة، وأعماله الخيّرة التي لا تقتصر على محيط بلاده الجغرافي وحده، بل تصل إلى كل بقعة من بقاع العالم، شماله وجنوبه، شرقه وغربه. وإذا كان اصطفاء سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتقليد سموه لقب قائد العمل الإنساني قد تم في عهد الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، فإن ذلك كان مجرد تتويج لعطاء لا محدود، وبذل غير مجذوذ لصاحب السمو شهده وشهد به، وشهد عليه الأمناء العامون السابقون بدءاً بالمصري بطرس بطرس غالي، ومروراً بكوفي عنان، ثم خافيير بيريز دي كوييار، ومن قبل هؤلاء كانت الدول الأعضاء نفسها راصدة لما تقوم به الكويت ولما يقوم به أميرها سمو الشيخ صباح الأحمد من أعمال لخدمة بني الإنسان بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسيته.

إنه صاحب السمو، وإنها الكويت اللذان أصبحا وجهين لعملة واحدة، هي عملة الإنسانية المتجردة من كل هدف، المبرّأة من كل غاية، المترفعة عن أي مكسب، فغايتها وهدفها ومكسبها الحقيقي هو أن تمسح دموع المحتاجين، وتربت على قلوب الفقراء والمستضعفين، وتؤازر أصحاب الحقوق المشروعة، وتصون السلم والسلام، والأمن والأمان في كل بقاع العالم، ليحيا الناس - أينما كانوا- آمنين مطمئنين لا يروعهم خوف، ولا يفزعهم مرض، ولا يقلقهم خشية الجوع أو ألمُ الفاقة والعوز.

إنه صاحب السمو.. وإنها الكويت اللذان يُهرع إليهما قادة وزعماء العالم عند كل جائحة، فلا يجدون صداً ولا عنتاً، بل تمتد إليهم يد الخير بالخير، ويزودهم صاحب الحكمة بالحكمة، ليعودوا مجبوري الخواطر هادئي النفوس والضمائر بما غمرهم به بلد الإنسانية وبما يمنحهم إياه سمو أمير الإنسانية من الحكمة البالغة، والقول الفصل السديد فيما يعرض على سموه من أمور، وما يستشار بشأنه من القضايا والأحداث.

وإذا كانت ألسنة الخلقِ أقلام الحق، فقد تحدثت كل دول العالم عما قدمه صاحب السمو للقريب والبعيد، وعما بذله من جهود مضنية لوقف اقتتال هنا أو منع احتراب هناك، أو لتحقيق مصالحة وطنية في أقصى الأرض أو في أدناها من أجل المحافظة على الإنسان، دمه وماله وعرضه، لا لأنه عربي ولا لأنه أعجمي، بل لأنه إنسان حظي بتكريم الخالق، فكان ولابد أن يحظى كذلك برعاية المخلوق.

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، الإسراء- الآية 70.

واليوم ونحن نتذكر ساعة تكريم سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في ذلك المشهد الذي رأته الدنيا كلها، وطارت به الأخبار إلى كل مكان في العالم، ونقلته وسائل الإعلام المسموعة والمرئية إلى كل شبر من أرض الله، لنؤكد أننا -نحن الكويتيين- ماضون على درب صاحب السمو الذي تربينا في مدرسته، ونهلنا من تجاربه، وتعلمنا من تصرفاته، وأيقنا أن قدر البلد -أي بلد- لا يقاس بحجمه الجغرافي، ولا بعدد سكانه، وإنما يقاس بعطائه ومشاركته في صون إنسانية الإنسان، وفي الوفاء باحتياجاته وضروراته، ولو كان بيننا وبينه آلاف الأميال.

ومع دخول التكريم الأممي الذي حظي به صاحب السمو عامه السابع لابد أن يفخر كل كويتي بأنه يعيش على أرض بلد كريم عظم عطاؤه، وزاد سخاؤه فأصبح علامة على فعل الخير ونشره والدعوة إليه، وما المؤتمرات التي يستضيفها لإعمار أو لإعادة إعمار البلاد من حوله إلا خير شاهد وأفضل دليل على أن الكويت يتفيأ ظلالها كل بني الإنسان، فضلاً عن أبنائها والمقيمين الشرفاء على أرضها الطيبة الطهور.

وإضافة إلى اعتزازه بوطنه يجدر بكل كويتي مخلص حر أمين أن يواصل ما بدأه الآباء والأجداد، وما أصله ووثقه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد من أن إنسانية الكويت والكويتيين طبع جبلوا عليه، وليس تطبعا دُفعوا إليه، لأنهم يوقنون بأن شجرة الخير والبر والمعروف طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.

ونؤكد أخيراً أن المكانة المرموقة، والمنزلة الرفيعة التي يتبوأها صاحب السمو بين قادة العالم وتحتلها الكويت وسط الدول الشقيقة والصديقة بقدر ما هي تشريف لكل كويتي، فإنها تكليف بأن يكون دائماً على قدر بلده، وعلى قدر قائده، وبأن يكون مرآة صادقة للكويت، جوهرة الخليج ودرة الوجود.

وختاماً.. نسأل الله أن يمن على صاحب السمو بالشفاء العاجل وأن يعود إلى أرض الوطن سالماً غانماً بإذن الله.

وليحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

