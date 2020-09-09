نائب الأمير: تسمية صاحب السمو قائداً للعمل الإنساني امتنان وعرفان لمبادراته النيِّرة

الأولى

أكد سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ان التكريم البارز من قبل منظمة الأمم المتحدة بمنح سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد لقب قائدا للعمل الانساني وتسميتها الكويت مركزا للعمل الانساني يجسد امتنان وعرفان المجتمع الدولي بالمبادرات الانسانية النيرة التي تبناها ورعاها صاحب السمو امير البلاد وبالدور المتميز للكويت في مجال العمل الانساني الممتد الى جميع اصقاع المعمورة.

وابتهل سموه الى الباري جل وعلا ان يمن بالشفاء العاجل على صاحب السمو امير البلاد ويمتعه بوافر الصحة والعافية وأن يوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن الغالي وتحقيق المزيد من الانجازات على صعيد مساره التنموي والحضاري.

جاء ذلك في رسائل شكر جوابية بعثها سموه ردا على رسائل تهنئة تلقاها من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، سمو الشيخ ناصر المحمد، سمو الشيخ جابر المبارك، ومن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اعربوا فيها عن خالص تهانيهم لصاحب السمو امير البلاد بمناسبة الذكرى السادسة على التكريم الاممي حيث اكدوا ان هذا التكريم المتميز الذي ارتقى بالمكانة الرفيعة للوطن العزيز لدى المجتمع الدولي يعد تتويجا للجهود والاسهامات البارزة لسمو امير البلاد في اغاثة المنكوبين جراء الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية في مختلف بقاع العالم سائلين المولى تعالى ان ينعم على صاحب السمو بالشفاء العاجل ويديم على سموهما موفور الصحة والعافية.

