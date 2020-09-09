السفير العراقي: علاقاتنا بالكويت متميزة وأتمنى أن أكون مساهماً بارزاً في توطيدها

الأولى

احتفل في قصر بيان أمس بتسلم سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اوراق اعتماد السفير المنهل الصافي وذلك كسفير لجمهورية العراق لدى الكويت.

واكد السفير الصافي متانة العلاقات الثنائية الكويتية - العراقية واصفا اياها بالمتميزة والمتطورة. (طالع ص 07)

وقال الصافي لـ «النهار»: «التقيت سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وقدمت له اوراق اعتمادي كسفير لبلادي لدى الكويت وقد استمعت من سموه الى عبارات اشادة بعلاقة البلدين، متمنيا لي طيب الاقامة والنجاح في مهمتي».

واضاف: اتمنى ان اكون مساهما بارزا في توطيد العلاقات الكويتية- العراقية التي تشهد خلال السنوات الأخيرة نمواً مضطرداً املاً تعزيزها في الفترة المقبلة بزيادة الزيارات واللقاءات الرسمية بين مسؤولي البلدين لوضع خارطة طريق تعزز من علاقاتنا الثنائية على جميع الاصعدة والمجالات.

واشار الى ان علاقات البلدين، مبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والتوافق على جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك لافتا الى انعقاد لجنة المتابعة الكويتية- العراقية اجتماعها الاسبوع المقبل لبحث العديد من الملفات والقضايا التي ستتم مناقشتها في اجتماعات اللجنة الثنائية في دورتها الثامنة والتي من المقرر عقدها في بغداد.

واوضح حرص الجانبين على طرح جميع المواضيع العالقة من خلال الطرح البناء والاعتماد على المشتركات الكثيرة بين البلدين من اجل الانطلاق الى مساحة اوسع لتوطيد العلاقات. وعن الذكرى السادسة لمنح سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد لقب قائد العمل الانساني وتسمية الكويت مركزا له قال: هذه مناسبة سعيدة على قلوبنا وأتقدم بخالص التهنئة لصاحب السمو الذي استحق هذا اللقب الأممي عن جدارة واستحقاق لدوره الدبلوماسي والانساني الرائد، متمنيا لسموه الشفاء العاجل والعودة الميمونة الى الكويت.

من جانب آخر، التقى السفير الصافي امس مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي حيث استعرض معه العلاقات بين البلدين والتحضير لاجتماعات لجنة المتابعة للجنة المشتركة بين البلدين التي ستعقد الاحد المقبل.