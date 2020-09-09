ترامب يهاجم «البنتاغون»: تخوض الحروب لإرضاء المقاولين

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كبار قادة وزارة الدفاع «البنتاغون» بأنهم يريدون الاستمرار في شن حروب من أجل إرضاء «مقاولي الدفاع». ويواصل ترامب مواجهة المزاعم القائلة بأنه أدلى بتصريحات مسيئة للجنود الأميركيين الذين سقطوا ضحايا في حروب بما في ذلك وصفه قتلى الحرب العالمية الأولى في مقبرة عسكرية أميركية بفرنسا بـ»الخاسرين» و«الفاشلين» في عام 2018.

وفي مؤتمر صحافي في البيت الأبيض شدد ترامب على ادعائه بأن هذه التصريحات ملفقة، وقال «لا أقول إن الجيش يحبني. لكن الجنود يحبونني» لكنه أضاف «ربما يكون كبار المسؤولين في «البنتاغون» لا يحبونني لأنهم لا يريدون فعل أي شيء سوى خوض الحروب، لذا فإن كل تلك الشركات الرائعة التي تصنع القنابل والطائرات وكل شيء آخر ستكون سعيدة».

وتوترت علاقة ترامب بكبار رجال الجيش منذ أن هدد هذا الصيف باستخدام قانون التمرد للاستعانة بقوات إنفاذ القانون خلال الاحتجاجات التي أعقبت وفاة جورج فلويد. كما أعرب الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، عن أسفه لأنه سار مع ترامب في ساحة لافاييت فيما اتضح أنها كانت من أجل التقاط صور خلال الاحتجاجات. وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الذي عينه ترامب، مسؤولا تنفيذيا ومقاول دفاع.

في غضون ذلك تبادل ترامب الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية ومنافسه الديمقراطي جو بايدن انتقادات حادة مع دخول السباق الرئاسي مرحلته الأخيرة. ووصف الرئيس الجمهوري خصمه الديمقراطي بأنه «غبي» ليرد نائب الرئيس السابق بالقول إن سيد البيت الأبيض يفتقر إلى «جرأة» التصدي لجائحة فيروس «كورونا». وفي حين توجه بايدن والسيناتورة كامالا هاريس التي اختارها لمنصب نائب الرئيس إلى ولايتي ويسكونسن وبنسلفانيا المتأرجحتين عقد الرئيس مؤتمرا صحفيا مفاجئا في البيت الأبيض.

وتوجه بايدن إلى بنسلفانيا مسقط رأسه، حيث التقى قياديين نقابيين، ثم عقد اجتماعا مع قادة الاتحاد الأميركي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية. وخلال اللقاء قال بايدن إن ترامب «افتقر إلى جرأة التصدي لـ «كوفيد-19». وتابع «ندرك أن أصدقاءه الأغنياء يعتبرونه رائعا، لكن بقيتنا لا تعتبره كذلك»، موجها انتقادات لترامب على خلفية تقرير لصحيفة «ذي أتلانتيك» يتهم المرشح الجمهوري بإهانة العسكريين وقدامى المحاربين. وقال بايدن «إنه بصراحة غير أميركي».

ولا تزال الاستطلاعات تظهر تقدم بايدن بثبات على ترامب الذي على غرار منافسه، يركز بشكل متزايد على ولايات الغرب الأوسط الأساسية، مثل ويسكونسن التي يتوقع أن تشهد سباقا محموما.

