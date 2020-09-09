فيضانات السودان تنذر بانتشار أوبئة خلال أيام

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الخرطوم- الوكالات: حذر وزير الصحة السوداني من ظهور أوبئة خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة، في حين ارتفع عدد من لقوا حتفهم إلى أكثر من 100، ووصل عدد المتضررين إلى أكثر من نصف مليون شخص.

وتعيش المناطق التي ضربتها السيول والفيضانات العارمة حالة عزلة وانعدام لمظاهر الحياة، عقب مغادرة السكان لها بعد أن حاصرتها المياه من كل جانب.

وكان مدير الهلال الأحمر السوداني بولاية الخرطوم أحمد زكريا حذر من أن آثار الفيضانات التي شهدها السودان تتفاقم يوما بعد آخر، وإن عمليات المسح لا تزال جارية بهدف الوصول لتقدير أولي لحجم الأضرار. وضربت أمطار غزيرة، مساء الاثنين أحياء جنوب وشرق العاصمة السودانية الخرطوم، بالتزامن مع انقطاع للتيار الكهربائي، واستمرار تدفق الفيضانات. وتعاني أحياء العاصمة المتمركزة على ضفاف الأنهر الثلاثة (النيل ورافديه)، من فيضانات منذ نحو أسبوعين، لم تشهدها البلاد منذ قرن.

من جهته، أعلن مدير الوحدة الأثرية الفرنسية في السودان مارك مايو أنّ منطقة «البجراوية» الأثرية التي كانت في ما مضى عاصمة للمملكة المروية مهدّدة بالفيضان بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر النيل إلى مستوى قياسي. وقال عالم الآثار الفرنسي إنّ مفتّشي الآثار السودانية بنوا سدودا في المكان بواسطة أكياس معبّأة بالرمال واستخدموا المضخّات لسحب المياه ومنعها من إتلاف هذه التحفة الأثرية.

وبحسب خبير الآثار فإنّه «لم يسبق أبدا للفيضانات أن بلغت مدينة البجراوية الملكية التي تبعد 500 متر عن مجرى نهر النيل»، وتقع على بعد 200 كيلومتر إلى الشمال من الخرطوم.

وأكّد مايو أنّ «الوضع حاليا تحت السيطرة»، لكنه حذّر من أنّه «إذا استمرّ ارتفاع منسوب النيل، فقد تصبح الإجراءات المتّخذة غير كافية». وأضاف أنّ مواقع أثرية أخرى مهدّدة بالفيضان على طول مجرى النيل.

ومنطقة البجراوية الأثرية تضمّ المقبرة حيث أهرامات مروي الشهيرة والمدينة الملكية لهذه الإمبراطورية المركزية التي حكمت من سنة 350 قبل الميلاد إلى سنة 350 ميلادية، وكانت أراضيها تمتدّ في وادي النيل لمسافة 1500 كيلومتر، من جنوب الخرطوم وصولا إلى الحدود المصرية.

