عبد العال: مصر تُدار بـ«المسكنات» منذ 1965

عربيات ودوليات

أكد رئيس البرلمان المصري د. علي عبدالعال، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يتدخل «لا من قريب ولا من بعيد في عمل المجلس وهذه شهادة حق»، مشيرا الى ان الدليل على ذلك أنه لثاني مرة في التاريخ يعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون ويعيده للمجلس «قانون التجارب السريرية». وأضاف في حوار مع جريدة «الأخبار» المصرية أن هذا يدل على أن المجلس يعمل بطريقة مستقلة ولو كان هناك أي تدخل لكان التعديل من البداية. وتابع أن الوزراء أحياناً يشكون من المناقشات داخل اللجان، وفي بعض الأحيان طلبت الحكومة وساطة حتى لا تتعثر المناقشات داخل اللجان. وقال عبد العال، إن مجلس النواب لم يغفل الجانب السياسي في عمله، حيث تم إقرار قانون مجلس الشيوخ والنواب وتقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات فضلا عن جهوده في التواصل مع العالم الخارجي منوهاً الى أن المجلس بدأ ولم يتحدث عنه أحد في العالم، والكل كان يقاطعنا، وبمجهود الرئيس السيسي في زياراته في الخارج، استطعنا الانفتاح على العالم الخارجي.

وأكد رئيس مجلس النواب أن الدولة تعتمد حاليًا سياسة شفافة واضحة مبدأها لا نتدخل في شؤون الآخرين وعلى الآخرين ألا يتدخلوا في شؤوننا، وهدفنا واضح ببناء دولة حرة مستقلة والاستقلال بمعناه الواسع استقلال سياسي واقتصادي واجتماعي والوصول إلى ذلك ليس أمرا سهلاً وميسوراً فالطريق وعر وطويل لكن الإرادة قوية لتحقيق ذلك.

وكشف رئيس البرلمان المصري أن الدولة المصرية كانت تدار بأسلوب المسكنات منذ 1965، ضارباً المثل بجملة «المنحة ياريس» وكان يتم إقرار المنحة وعلاوة قدرها 15% فلا تعجب الناس؛ فيتم رفعها لـ20% ولا يعرف أحد من أين وكيف سيتم تمويلها وتنعكس على كل المرافق والقطاعات وأصبحت تعانى منها الصحافة والتليفزيون والمديونيات بدأت تزيد والإنتاج «مفيش» ويتم صرف منح ورفع المرتبات للناس واكسب الناس ودغدغ مشاعرهم وهذا هو الأسلوب السهل في إدارة الدول.

ودعا عبدالعال الأحزاب المصرية لعقد مؤتمر قومي لمناقشة إصلاح النظام الحزبي في الدولة المصرية موضحاً أنه لا يوجد شخص ليس لديه رغبة الانضمام لحزب سياسي ويوم تتوافر القناعة سينضم للحزب الذي يرغب فيه، متابعا «أرى حالياً اتجاهاً في مصر لبناء حزبي جيد وهناك أحزاب ناشئة تحاول أن تشق طريقها، وأرى فيها عناصر جيدة وأعتقد أن هذا سيمنح دفعة جيدة للنظام السياسي المصري».

