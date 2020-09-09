وزير التعليم المصري: عودة المدارس والجامعات 17 أكتوبر

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كشف وزير التربية والتعليم المصري د. طارق شوقي، عن أن امتحانات الثانوية للعام الدراسي الجديد ستكون إلكترونية والتصحيح سيكون إلكترونياً دون تدخل بشري حيث ستنتهي الثانوية العامة القديمة، وستكون الأسئلة كلها اختيار من متعدد، موضحاً أنه بدءاً من العام المقبل سيخرج الطالب من الامتحانات وهو يعلم نتيجته، من خلال 4 نماذج امتحانية مختلفة تضمن تكافؤ الفرص.

وأوضح «شوقي»، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء بمقر وزارة التربية والتعليم المصرية للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد، امتحانات الثانوية العامة لن يتم تسريبها بعد الآن، ولن يكون هناك غش من قبل الطلاب،مشيراً إلى أن الأسئلة سوف يتم تفنيطها بحيث لا يوجد طالبان بينهما أسئلة مشتركة، والأسئلة في الثانوية العامة ستكون وفقاً لقياس الفهم، كما أن نظام التشعيب سيستمر كما هو للعملي والأدبي.

وأعلن، عن عودة نظام التحسين للدرجات مرة أخرى لطلاب الثانوية العامة، موضحاً أنه سيمكن للطالب في الثانوية العامة الجديدة تحسين مجموعه مرة أخرى، إذا لم يحصل على الدرجات التي يرغبها.

وقال إنَّ الدراسة ستنطلق يوم 17 أكتوبر بالمدارس والجامعات، فيما تبدأ بالمدارس الدولية 15 سبتمبر الحالي، ولفت إلى أنَّ «2019-2020» كانت سنة استثنائية، نجحت فيها مصر في عبور أزمة كورونا بدرجة عالية جدًا، مقارنة بكل الدول، مشيرًا إلى أنَّ العام الجديد يعد تحديًا كبيرًا مقارنة بالعام المنصرم.

وأضاف شوقي: سنرسل إلى المديريات وسنقترح أن يكون الدراسة من الأحد إلى الأربعاء في المدارس أكثر من فترة، أما مدارس الفترة الواحدة ستكون أيام السبت والإثنين والأربعاء، وذلك بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية.

وكشف، عن أن الطلاب فى المرحلة الابتدائية من الرابع الابتدائى حتى السادس الابتدائي يعتمدون على التعليم الإلكتروني والقنوات التعليمية، ومن لديهم إنترنت يستطيع التعليم إلكترونيا، موضحا أن الكثافات التى وصلت إلى 80 طالبا سوف تخفض إلى 15 طالبا فى الفصل وسيكون هناك متران بين كل طالب وزميله.

