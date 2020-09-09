الرئاسة الفلسطينية: نرفض الإساءة لرموز العرب

عربيات ودوليات

رام الله - الوكالات: أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، رفض الرئيس محمود عباس المساس بأي من الرموز السيادية لأي من الدول العربية بما فيها الإمارات العربية المتحدة. وشدد أبو ردينة في بيان امس على «حرص دولة فلسطين على العلاقات الأخوية مع جميع الدول العربية على قاعدة الاحترام المتبادل، مع وجوب تمسك الاشقاء العرب بالمبادرة العربية للسلام، كما جاءت في العام 2002». وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، د.نايف الحجرف، استنكر ما صدر من بعض المشاركين في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، من لغة التحريض والتهديد تجاه دول مجلس التعاون. وأشار إلى أن تلك التصريحات تتنافى مع واقع وتاريخ العلاقات بين دول المجلس والشعب الفلسطيني الشقيق، الأمر الذي يستوجب اعتذارا رسميا عن تلك الإساءات والتحريض والتشكيك التي أوردها بعض المشاركين بحق مواقف دول المجلس وشعوبها الداعمة للقضية الفلسطينية.