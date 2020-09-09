روسيا تطلق لقاح «كورونا» للتداول العام

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعلنت وزارة الصحة الروسية اطلاق الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد للتداول العام، ومن المتوقع ان يتم تسليم اللقاح الى المناطق قريبا.

وقالت الوزارة في بيان سيتم اطلاق الدفعة الأولى من اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا المستجد، الذي تم تطويره في مركز غاماليا بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي، بعد قيام هيئة حماية المستهلك الروسية بالتأكد من جودته، للتداول العام.

ولفت البيان الى انه سيتم تسليم الدُفعات الأولى من اللقاح الى المناطق في المستقبل القريب.

وكان صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) قد اعلن، يوم الجمعة الماضي، ان النتائج الأولى للتجارب السريرية التي بدأت بعد تسجيل لقاح سبوتنيك V ضد مرض كوفيد - 19 سيتم نشرها في المجلات العلمية في الفترة ما بين اكتوبر ونوفمبر. وبحسب البيان الذي نشره صندوق الاستثمار الروسي فان النتائج الأولية للدراسة السريرية التي بدأت بعد تسجيل اللقاح وبمشاركة 40 الف متطوع سيتم نشرها بين شهري اكتوبر ونوفمبر.

وبينما يترقب الملايين حول العالم ظهور اللقاح الموعود لوقف مسيرة الوباء اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مفاجأة سارة تتعلق بفيروس كورونا الذي حصد الآلاف في الولايات المتحدة. فبعد ان اشار في تصريحات سابقة الى احتمال ان يتوفر اللقاح في نوفمبر، اعلن مساء الاثنين عن موعد جديد، قائلاً انه يمكن ان يكون جاهزا بحلول اكتوبر. وشدد على ان فريق العمل الذي يتولى مسألة الجائحة في ادارته قام بعمل مذهل، قائلاً لقد قمنا بعمل مذهل وبسرعة لم يرها احد من قبل. وتابع كان من الممكن ان يستغرق هذا عامين او ثلاثة اعوام. وبدلاً من ذلك سيتم انجازه في فترة زمنية قصيرة جداً. يمكن حتى الحصول عليه خلال شهر اكتوبر. وقال ان اللقاح يمكن ان يصبح متاحاً قبل الانتخابات الرئاسية، وقد يكون لديكم مفاجأة كبيرة جداً قادمة. كما اعتبر ان اللقاح سيكون آمناً وفعالاً للغاية، وسيكون الناس سعداء، كما ستكون شعوب العالم سعيدة.

على صعيد متصل انتقد الرئيس الأميركي خلال مؤتمره الصحافي منافسه الديموقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس قائلاً يجب عليهما الاعتذار فوراً عن الخطاب الطائش المناهض للقاح والذي يعرض الأرواح للخطر ويقوض العلم.

وفي باريس قال مسؤول تنفيذي في شركة سانوفي الفرنسية لصناعة الأدوية، ان سعر لقاح كورونا الذي تعمل الشركة على تطويره بالوقت الحالي مع شركة GlaxoSmithKline سيبلغ نحو 10 يورو او ما يوازي 11 دولارا فقط. وفي مقابلة مع راديو فرنسا الدولي نشر موقع ماركت ووتش ملخصا لها، قال اوليفر بوغيلوت، رئيس عمليات الشركة في فرنسا، ان سعر اللقاح قد يقل حتى عن السعر المحدد سلفا، منوها بأن الشركة تتخذ في الحسبان اتاحة اللقاح بسعر مناسب مع الاقبال الشديد المتوقع عليه حال نجاحه. وأضاف بوغليوت ان الشركة تأمل في اجتياز اللقاح لكل معايير السلامة خلال الأشهر القليلة المقبلة على ان يتم طرحه بالأسواق بالنصف الأول من العام المقبل على اقصى تقدير في وقت بدأت فيه الشركة التجارب البشرية للقاح بالتعاون مع الشركة البريطانية الشهر الماضي فقط.

