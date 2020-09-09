الصين تحتفل بـالتغلب على الوباء وقيادة العالم في مواجهة «كورونا»

عربيات ودوليات

بكين - الوكالات: اقام قادة الصين احتفالا بمناسبة تغلب البلاد على كوفيد-19 امس في حين ما زال المليارات حول العالم يعانون من تداعياته بينما يقترب عدد الوفيات من 900 الف. وتأتي هذه الأجواء المتفائلة من بكين في ظل تزايد المخاوف بشأن عودة تفشي الوباء في انحاء اوروبا لكن في الصين، تم احتواء الفيروس من خلال مجموعة من عمليات الاغلاق والقيود المفروضة على السفر في وقت سابق من العام ما جعل المسؤولين يروجون لرواية نجاح البلاد في التغلب على فيروس كورونا. وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ امس خلال حفلة لتوزيع جوائز لمهنيين طبيين ان بلاده اجتازت اختبارا تاريخيا واستثنائيا في طريقة تعاملها مع فيروس كورونا المستجد. وأضاف حققنا بسرعة نجاحا اوليا في حرب الشعب ضد فيروس كورونا. نحن نقود العالم في رحلة التعافي الاقتصادي ومكافحة كوفيد-19. وأشادت آلة الدعاية الصينية بطريقة استجابة البلاد لـكوفيد-19 وأعادت الترويج لأزمة الصحة العامة على انها مثال على مرونة القيادة الشيوعية ومدى تنظيمها.

ووجه شي كلمات صارمة الى المشككين في الصين، قائلا ان التحركات الأنانية وأي تجاوزات وأفعال تخلط بين الصواب والخطأ تخاطر بالحاق الضرر بأنحاء العالم. كما تروج بكين للتقدم المحرز على صعيد انتاج لقاحات كدليل على القيادة العالمية والمرونة.

وفي اوروبا اصبحت اسبانيا اول دولة في اوروبا الغربية تجتاز عتبة نصف مليون اصابة بفيروس كورونا، وتأتي هذه الأرقام الجديدة من مدريد في ظل تزايد المخاوف بشأن عودة تفشي الفيروس في انحاء اوروبا مع تشديد فرنسا القيود الصحية وازدياد عدد الاصابات في بريطانيا واعادة فتح المدارس في انحاء المنطقة في الأيام الأخيرة. وسيطرت اسبانيا الى حد كبير على تفشي الوباء لكن الاصابات عادت الى الازدياد منذ رفع القيود بالكامل في نهاية يونيو، بينما تسري مخاوف من اعادة فتح المدارس في البلاد. وقال المسؤول في وزارة الصحة فرناندو سيمون اذا تحملنا جميعا المسؤولية... اعتقد ان العودة الى المدرسة ممكنة جدا.

