وزارة الداخلية تحذر من مخطط لاستهداف الشركات الأمنية العاملة مع التحالف العراق: ضبط 50 صاروخاً «داعشياً» في كركوك

عربيات ودوليات

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اعلن الناطق الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول امس ان قوات الأمن في محافظة كركوك حاصرت انتحاريا ما دفعه الى تفجير نفسه في «وادي ابو شحة» بناحية الرشاد وأضاف في تغريدة على حسابه على «تويتر» ان الحادث ادى الى اصابة منتسبين اثنين من الشرطة الاتحادية. أتى ذلك، بعد ان عثرت القوات الأمنية في وقت سابق امس على 50 صاروخاً جنوب كركوك، وفق ما اوردت وكالة الأنباء العراقية. وذكرت خلية الاعلام الأمني في بيان ان «قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك تمكنت من العثور على 50 صاروخا مختلفة الأنواع و300 مقذوف» كما عثرت على ثلاثة مخابئ للمسلحين. وكان الاعلام الأمني اكد ان «لواء المشاة الخامس والأربعين/ الفرقة 11 وفوجين آليين من الفرقة التاسعة والمحور الآخر اللواء الثامن عشر ولواء المهمات الخاصة الشرطة الاتحادية باشرت بملاحقة بقايا عصابات «داعش» وتفتيش مناطق جنوب كركوك». الى ذلك كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية العراقية وجود معلومات استخبارية حول مخطط لاستهداف الشركات الأمنية العاملة في البلاد. وجاء في الوثيقة الموجهة الى الشركات الأمنية العراقية والأجنبية كافة والتي نشرت ليل الاثنين والمذيلة بتوقيع مدير مديرية شؤون الشركات الأمنية الخاصة العميد الحقوقي فارس ناظم، ان معلومات استخبارية «وردت عن استهداف الشركات الأمنية والدعم اللوجيستي المتعاقدة مع الجانب الأميركي والمعلومات تتضمن مواقع الشركات وعنوانها والجنسيات العاملة فيها مع طبيعة عملها». يأتي هذا وسط تقارير عدة سابقة افادت سابقا باستهداف شاحنات تنقل مواد الى التحالف الدولي الذي تمثل القوات الأميركية القسم الأكبر فيه. كما اتى هذا التحذير بعد تهديدات من قبل فصائل موالية لايران في اوقات سابقة باستهداف قواعد ومصالح اميركية في البلاد. وكانت وسائل اعلام محلية اشارت مساء الاثنين ايضا الى استهداف عبوة ناسفة رتلاً لشاحنات عراقية تحمل معدات لقوات التحالف الدولي، شمال بغداد. وخلال الأيام الماضية، تكررت عمليات استهداف ارتال الشاحنات العراقية التي تحمل حاويات لنقل البضائع والمعدات لحساب قوات التحالف، رغم الاجراءات الأمنية التي تفرضها القوات العراقية ومرافقتها حركة الشاحنات.

