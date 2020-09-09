«داعش» يتبنى هجوم سوسة الإرهابي

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تونس - الوكالات: أعلن تنظيم داعش عبر موقع وكالة اعماق الذراع الاخبارية للتنظيم الارهابي تبنيه الهجوم الذي نفذ الأحد في مدينة سوسة السياحية في شرق تونس وأودى بأحد عناصر الحرس الوطني وأصاب آخر. وهاجم رجال في سيارة عناصر من الحرس الوطني قرب منطقة القنطاوي السياحية في مدينة سوسة بسكين في ساعة مبكرة صباح الأحد ما ادى الى مقتل احدهم واصابة آخر بجروح خطيرة. ولاحقت قوات الأمن المهاجمين الذين استولوا على سيارة الدورية وأسلحة الضحيتين وأعلنت وزارة الداخلية ان ثلاثة ارهابيين قُتلوا في تبادل اطلاق نار.

وأعلن التنظيم على تطبيق تلغرام مقتل احد افراد القوات الأمنية في الهجوم الذي نفذه مقاتلون من التنظيم بدون اعطاء مزيد من التفاصيل. وقال الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب مختار بن نصر ان الصور تظهر ان احد المهاجمين كان يرتدي قميصا يحمل نقوشا مرتبطة بداعش.

