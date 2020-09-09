الأمم المتحدة تطالب بـتحقيق مستقل في تسميم نافالني

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جنيف - برلين - الوكالات: دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشليه موسكو امس لاجراء او التعاون مع تحقيق شامل وشفاف ومستقل ومحايد بشأن الهجوم المفترض بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي تعرض له المعارض البارز اليكسي نافالني.

وأفادت باشليه في بيان ان عدد حالات التسمم او غير ذلك من الاغتيالات المستهدفة لمواطنين روس حاليا وسابقا سواء ضمن روسيا نفسها او على اراض اجنبية على مدى العقدين المنصرمين يثير القلق البالغ. وشددت على انه يتحتم على السلطات الروسية التحقيق بشكل كامل بشأن الجهة المسؤولة عن هذه الجريمة التي تعد خطيرة للغاية وارتكبت على الأراضي الروسية.

ومرض نافالني (44 عاما) وهو ناشط محارب للفساد وأحد اشد معارضي الرئيس فلاديمير بوتين عندما كان على متن طائرة فوق سيبيريا الشهر الماضي، وخضع للعلاج في البداية في مستشفى في سيبيريا قبل نقله الى برلين. وهذا الهجوم هو الأحدث ضمن سلسلة طويلة من محاولات اغتيال طالت منتقدي بوتين.

وفيما قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان انه ليس في وضع يسمح له بتوجيه اتهامات مباشرة الى موسكو في هذه القضية، اشارت باشليه الى ان المواد المستخدمة معقدة ويصعب الحصول عليها.

الى ذلك اعلن مستشفى شاريتيه الألماني ان المعارض نافالني قد استيقظ من الغيبوبة التي ادخله فيها الأطباء وتم فصله عن جهاز التنفس الاصطناعي ويأتي هذا وسط توتر بين روسيا وألمانيا بشأن هذه القضية، اذ وجهت برلين انذارا الى موسكو بفرض عقوبات اذا لم تقدم الأخيرة في الأيام المقبلة توضيحات، بينما اتهم مسؤولون روس المانيا بالتباطؤ في نشر نتائج تحقيقاتها.

