توتر بريطاني - أوروبي قبل استئناف مفاوضات «بريكست»

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لندن - الوكالات: تصاعدت حدة اللهجة بين لندن وبروكسل عشية استئناف المفاوضات بشأن علاقتهما ما بعد بريكست بعد تهديد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باغلاق باب المفاوضات في منتصف اكتوبر والاستعداد، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز، للعودة عن بعض الالتزامات السابقة. وحدد رئيس الوزراء البريطاني يوم الخامس عشر من اكتوبر المقبل موعدا نهائيا لابرام اتفاق لمرحلة مابعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي مكررا قبل افتتاح جولة ثامنة من المفاوضات هذا الأسبوع في لندن ان المملكة المتحدة لن تساوم على استقلالها.

وأضاف جونسون ان الاتحاد الأوروبي كان واضحا جدا بشأن الجدول الزمني وأنا ايضا. يجب ان يكون هناك اتفاق مع اصدقائنا الأوروبيين بحلول موعد انعقاد المجلس الأوروبي في 15 اكتوبر اذا كان سيصبح ساري المفعول بحلول نهاية العام. واذا لم يحصل ذلك، ستنسحب لندن من المفاوضات وتقبل هذه النتيجة التي تخشى اوساط الأعمال من عواقبها الاقتصادية الكارثية المحتملة في فترة صعبة اصلا بسبب فيروس كورونا.

وكانت بروكسل من جانبها قالت انه يجب التوصل الى اتفاق بحلول نهاية اكتوبر للسماح بمصادقة اوروبية عليه في الوقت المحدد. وقد زادت المعلومات التي اوردتها فايننشال تايمز حدة الأجواء التي كانت متوترة. وبحسب الصحيفة ستقدم الحكومة البريطانية اليوم مشروع قانون من شأنه ان يلغي النطاق القانوني لبعض اجزاء الاتفاق الذي حدد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 اكتوبر بما في ذلك القواعد الجمركية في ايرلندا الشمالية.

