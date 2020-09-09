اشتباك مسلح في بيروت والجيش يتدخل

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: تدخل الجيش اللبناني لفض اشتباك مسلح وقع ليل الاثنين الثلاثاء في منطقة كاراج درويش في الطريق الجديدة ببيروت، حيث سمعت اصوات رشقات رشاشة في المكان. وتحدثت وسائل اعلام لبنانية عن سقوط عدد من الاصابات، بينهم قتيل، فيما ناشد اهالي المنطقة الجيش اللبناني بالتدخل فورا لحمايتهم من نيران المسلحين. وأفادت وسائل اعلام لبنانية محلية، انه تم استخدام اسلحة رشاشة ومتوسطة في الاشتباك، في حين اظهرت تسجيلات مصورة انتشارا للجيش اللبناني وعرباته العسكرية في منطقة الاشتباك. ولم يعرف سبب وقوع الاشتباكات التي سمع فيها اطلاق قذيفة متوسطة في الحي البيروتي وانتشر الجيش اللبناني في منطقة جسر الكولا بعدما قطعه مجهولون، كما فرض طوقا امنيا في شارع كاراج درويش لضبط الوضع. أما في القبة بمدينة طرابلس، فقد وقع اشكال تطور الى اطلاق نار كثيف. وذكر الجيش اللبناني في بيان، ان اشكالا بين مجموعة من الشبان في منطقة القبة تطور الى اطلاق نار كثيف. وأضاف البيان ان وحداته تدخلت وسيرت دوريات وعمدت الى دهم منزل مطلق النار من دون العثور عليه، وبدأت بتعقب المتورطين في الاشكال لتوقيفهم. على صعيد اخر قررت قبرص ارسال وفد الى بيروت للتباحث بشأن قوارب الهجرة غير الشرعية التي تصل الى الجزيرة الأوروبية الصغيرة قادمة من السواحل اللبنانية بعد ان اعترضت السلطات القبرصية قبالة سواحلها في الأيام الأخيرة ما لا يقل عن خمسة قوارب محملة بأكثر من 150 مهاجرا. وصرح وزيرالداخلية القبرصي بأن وفدا سيزور لبنان خلال 48 ساعة للتعامل مع هذه الظاهرة بأفضل طريقة ممكنة وأكثرها فاعلية. وتوجد قبرص على بعد 160 كيلومتراً فقط من السواحل اللبنانية. ووفقاً للسلطات القبرصية فان القسم الأكبر من المهاجرين غير النظاميين الذين ابحروا من لبنان في الأيام الأخيرة كانوا لبنانيين وسوريين، وقد سُمح لبعضهم بالنزول في الجزيرة بينما اُعيد البقية الى لبنان على متن سفينة استأجرتها نيقوسيا لهذا الغرض.