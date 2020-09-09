إيطاليا عادت من هولندا بالفوز

دوليه

عاد المنتخب الايطالي من ملعب «يوهان كرويف» في أمستردام بصدارة المجموعة الأولى للمستوى الأول من النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية، وذلك بفوزه على مضيفه الهولندي 1-0 أول من امس في الجولة الثانية.

وسجل هدف النقاط الثلاث والصدارة لاعب انتر نيكولو باريلا في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الاول (45+1).

وتصدرت ايطاليا مجموعتها برصيد أربع نقاط من مباراتين، مقابل ثلاث لكل من هولندا وصيفة النسخة الاولى من المسابقة وبولندا الفائزة على البوسنة والهرسك 2-1 بعدما قلبت تأخرها خارج عقر دارها الى فوز مستحق بفضل رأسية من لاعب وست بروميتش ألبيون الانكليزي كميل غليك (45) ومدافع بينيفينتو الايطالي كاميل غروشيسكي (67)، بعد أن تقدمت المضيفة عبر هاريس حجرادينوفيتش (24 من ركلة جزاء).

وعادت ايطاليا، بطلة العالم أربع مرات، الى سكة الانتصارات بعدما توقفت السلسلة عند 11 فوزا متتاليا اثر تعادلها في الجولة الاولى أمام البوسنة والهرسك 1-1، فيما خسرت هولندا فرصة زيادة غلتها من النقاط على أرضها للمباراة الثانية على التوالي بعد فوزها على بولندا 1-0 في المرحلة الاولى.

وعززت ايطاليا التي فشلت في التأهل الى مونديال روسيا 2018، من سجلها أمام هولندا اذ لم تخسر أمامها منذ الدور الأول لكأس أوروبا 2008 حين سقطت بثلاثية نظيفة. مذاك فاز الـ «سكوادرا أتسورا» ثلاث مرات مقابل ثلاثة تعادلات.

وقال مدرب ايطاليا روبرتو مانشيني «أنا سعيد للذهنية والأداء، لعب اللاعبون بشكل رائع»، مضيفا «لا تفوز بـ 11 مباراة تواليا اذا لم تكن تملك ذهنية جيدة. المنتخبات التي فزنا عليها لم تكن بجودة هولندا أم ألمانيا، ولكن الفوز بالمباريات كان صعبا».

ولعبت هولندا مباراتها الثانية بادارة دوايت لوديفيغيس الذي خلف رونالد كومان المنتقل حديثا الى فريقه السابق برشلونة الاسباني، بالتشكيلة ذاتها التي تغلبت فيها على بولندا، باستثناء جلوس صاحب الهدف ستيفن برغوين على مقاعد البدلاء، ليحل بدلا منه لاعب مان يونايتد الجديد دوني فان دي بيك في الوسط.

ولا تبدو مهمة لوديفيغيس الذي كان يشغل منصب مساعد كومان، سهلة اذ عليه مقارعة سلفه من ناحية النتائج بعدما نجح الأخير في قيادة هولندا للتأهل الى كأس أوروبا 2020 وبلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية قبل الخسارة امام البرتغال، بعدما كان المنتخب قد فشل ببلوغ كأس أوروبا 2016 وكأس العالم 2018.

وخلافا للوديفيغيس، أجرى مانشيني العديد من التغييرات على تشكيلة ايطاليا فأعاد جورجيو كييليني (103 مباريات دولية) الى الدفاع، ودفع بلاعب تشلسي الانكليزي جورجينيو في خط الوسط وبهداف الدوري تشيرو ايموبيلي (لاتسيو) في المقدمة، الى جانب لاعبي نابولي لورنتسو انسينيي وروما نيكولو زانيولو.

وبدأ منتخب ايطاليا الشوط الاول ضاغطا وكاد باريلا يفتتح التسجيل بعد خطأ دفاعي من لاعب برايتون الانكليزي جويل فيلتمان، فسدد كرة من 20 مترا اصطدمت بفيلتمان وعلت مرمى الحارس (12). ولم تكد تمضي دقائق معدودة حتى مرر سبيناتسولا من داخل المنطقة الى زانيولو المتربص في الجهة المقابلة، فسدد كرة مقصية رائعة مرت بجانب القائم (17)، ليعود ايموبيلي ويهدد الحارس الهولندي ياسبر سيليسن بتسديدة لولبية لم تهز الشباك (19). ورغم ضغط الضيف، شكل اصحاب الارض خطورة على منافسه، فتوغل لاعب أياكس أمستردام كوينسي بروميس في الدفاع الايطالي ونجح في محاورة الثلاثي باريلا وجورجينيو وكييليني قبل أن يسدد كرة أرضية من 20 مترا صدها على دفعتين حارس ميلانو جانلويجي دوناروما (32).

ورد انسينيي في الدقيقة 35 بتسديدة لولبية من 20 مترا مرت بجانب القائم الايسر. واضطر مانشيني لاجراء أول تبديل له في الدقيقة 41 ودفع بمهاجم ايفرتون الانكليزي مويس كين بدلا من زانيولو المصاب.

واثمرت هجمات «الطليان» عن هدف التقدم بعد لعبة مشتركة على الجهة اليسرى بين الثلاثي جورجينيو - سبياتسولا- اينسينيي، فمرر الاخير الى المهاجم ايموبيلي الذي تحول الى مرر حاسم بكرة عرضية داخل المنطقة، قطعها باريلا بضربة رأسية داخل الشباك (45+1).

وانطلق الشوط الثاني على وقع سعي وصيف بطل النسخة الاولى لادراك التعادل عن طريق السيطرة على الكرة أكثر، فهدد فون دي بيك مرمى دوناروما بتسديدة بقدمه اليمنى بدون أن تثمر (55)، قبل أن يجد لاعب فريق «الشياطين الحمر» الجديد نفسه بعد اربع دقائق على مقاعد البدلاء لصالح بيرغوين (58).

ورغم سيطرة واضحة على الكرة واعتماد ايطاليا على الهجمات المرتدة، لم تستثمر هولندا أفضلية اللعب على أرضها والفرص التي حصلت عليها منها فرصة لمهاجم ليون الفرنسي والمرشح للانتقال الى برشلونة ممفيس ديباي (90). وكاد كين أن يخطف من هجمة مرتدة هدف التأكيد لايطاليا بعدما وصلت اليه الكرة فراوغ الحارس سيليسن، لكنه سدد بطريقة متسرعة فوق المرمى (90+1).

