إصابة مبابي بكورونا

دوليه

أعلن المنتخب الفرنسي أول من امس عن اصابة مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي بفيروس كورونا المستجد، ما حرمه من المشاركة مع أبطال العالم في مباراة أمس ضد كرواتيا ضمن دوري الأمم الأوروبية التي تشكل اعادة لنهائي مونديال 2018.

وبات مبابي الذي شارك في تمارين المنتخب أول من امس قبل أن تأتي نتيجة فحصه ايجابية، سابع لاعب من سان جرمان يصاب بفيروس «كوفيد-19» بعد البرازيليين نيمار وماركينيوس والأرجنتينيين أنخل دي ماريا وماورو ايكاردي ولياندرو باريديس والحارس الكوستاريكي كايلور نافاس.

وجميع هؤلاء أصيبوا بالفيروس خلال عطلة في ايبيزا بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ الألماني في 23 أغسطس.

كما أصبح مبابي رابع لاعب من المنتخب الفرنسي يستبعد عن تشكيلة أبطال العالم بسبب «كوفيد-19» بعد بول بوغبا (مان يونايتد الانكليزي) الذي أعلن عن اصابته قبيل الكشف عن تشكيلة المدرب ديدييه ديشان، وحسام عوار (ليون) والحارس ستيف مانداندا (مرسيليا).

وقالت ادارة المنتخب الفرنسي انه «تم ابعاده (مبابي) عن المجموعة بعد وصول النتائج، في نهاية التدريب، قبل أن يعود الى منزله في المساء. وعلى غرار الوفد (المنتخب وطواقمه) بأكمله، خضع كيليان مبابي لاختبار قبل التجمع (في معسكر المنتخب)».

وكشفت «جاءت النتيجة سلبية (قبل التجمع) مثل تلك التي جاءت الأربعاء الماضي، بطلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في اطار مباراة السويد وفرنسا» السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية والتي سجل فيها مهاجم سان جرمان هدف الفوز 1-0 في سولنا.

ومن المؤكد أن مبابي سيغيب الخميس عن مستهل مشوار سان جرمان في الدوري الفرنسي حيث سيحل ضيفا على لنس ضمن المرحلة الثانية، وذلك بعد أن غاب النادي الباريسي عن المرحلة الافتتاحية (ضد متز) نتيجة موسمه القاري الطويل.

