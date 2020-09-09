خاميس وقَّع لإيفرتون

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التحق صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغيز بمدربه السابق الايطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك بتوقيعه مع ايفرتون الانكليزي لمدة عامين من ريال مدريد الاسباني مع خيار التمديد لعام آخر، وذلك بحسب ما أعلن أول من امس القطب الأزرق لمدينة ليفربول. ونقل موقع ايفرتون عن الكولومبي البالغ من العمر 29 عاما قوله «أنا سعيد للغاية بالتواجد في هذا النادي الرائع، وأن أكون هنا مع مدرب يعرفني جيدا»، مضيفا «أتطلع لتحقيق أمور رائعة هنا والفوز بأشياء، وهذا ما يهدف اليه الجميع».

وكان أنشيلوتي الذي يشرف على ايفرتون منذ ديسمبر 2019، خلف قدوم خاميس الى ريال مدريد من موناكو الفرنسي عام 2014، ثم ضمه أيضا الى بايرن ميونيخ الألماني حيث لعب الكولومبي على سبيل الاعارة بين 2017 و2019 قبل العودة الى النادي الملكي. وفي ظل معاناته في صفوف ريال، شدد خاميس على أنه قادم لايفرتون «من أجل محاولة التطور، التحسن. كما أتيت الى هنا من أجل مساعدة الفريق على الفوز ولعب كرة جميلة، كرة ممتعة».

وتابع «أنا مقتنع، بوجود كارلو (أنشيلوتي) والطاقم الفني، بامكاننا تحقيق أشياء كبيرة»، كاشفا أنه «من بين أكبر الأسباب (لقدومه الى ايفرتون) هو وجود كارلو أنشيلوتي. استمتعت بأوقات رائعة تحت قيادته سابقا في ناديين مختلفين. هذا سبب هائل خلف قدومي الى هنا».

وأشاد أنشيلوتي بالنجم الكولومبي المتوج مع ريال بلقب كل من الدوري الاسباني ودوري الأبطال مرتين ومع بايرن بلقب الدوري الألماني مرتين أيضا، قائلا «كما يعلم الجميع، خاميس لاعب رائع يتمتع بالكثير من المؤهلات والقدرات على تمرير الكرات الحاسمة للمهاجمين». وأشار الى أن لاعب بورتو البرتغالي السابق «متحمس حقا لمشروع النادي وواقع أننا نريد التطور. كان متحمسا حقا للتوقيع ولم أكن بحاجة للكثير من الوقت من أجل اقناعه».

وأصبح خاميس لاعب الوسط الثاني الذي يلتحق بايفرتون بعد البرازيلي ألن الذي وقع لفريق «غوديسون بارك» قبل يومين قادما من نابولي الايطالي في صفقة قدرت بـ25 مليون يورو حتى صيف 2023.

