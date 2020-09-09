ميسي تدرب وحيداً

دوليه

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول من امس الى تمارين برشلونة الاسباني حيث تدرب وحيدا، وذلك بعد أن قرر البقاء مع النادي الكاتالوني حتى نهاية عقده في 2021 عوضا عن المضي قدما في رغبته بالرحيل هذا الصيف. وبعد أيام من التجاذبات بين الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عاما والنادي الذي يدافع عن ألوان فريقه الأول منذ 2004، شوهد أفضل لاعب في العالم أولمن امس يقود سيارته باتجاه مدينة جوان غامبر الرياضية في سانت جوان ديسبي. وخاض ميسي بعد ذلك التمارين وحيدا تماشيا مع بروتوكول رابطة الدوري في ظل جائحة فيروس «كوفيد-19». وقال برشلونة في بيان «بدأت للتو تحضيرات ليو ميسي لموسم 2020-2021»، مضيفا «لاعب برشلونة صاحب الرقم 10 تمرن وحيدا، على غرار (البرازيلي فيليبي) كوتينيو (العائد من اعارته لبايرن ميونيخ الألماني) تماشيا مع بروتوكول «لا ليغا»، في حين تمرن معا اللاعبون الآخرون في الفريق». وخاض ميسي التمارين الأولى له تحت اشراف المدرب الجديد للفريق الكاتالوني الهولندي رونالد كومان، والأولى منذ أن كشف الجمعة بأنه أُجبر على البقاء في برشلونة. واتخذ ميسي الجمعة قرار البقاء لأنه لا يستطيع الذهاب الى المحكمة ضد نادي حياته، لكن من دون أن يخفف من حدة هجومه على رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، متهما اياه بعدم الالتزام بكلمته بشأن السماح له بالرحيل عن النادي مجانا في نهاية الموسم الماضي. وعودة ميسي الى الفريق لن تكون سهلة على الأرجح، لاسيما في ظل التوجه للتخلي عن صديقه الأوروغوياني لويس سواريز والتشيلي أرتورو فيدال المرجح انتقالهما الى ايطاليا للدفاع عن ألوان يوفنتوس وانتر تواليا.