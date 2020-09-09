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دوليه

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أسكتلندا هزمت التشيك


حققت اسكتلندا انتصارا مهما على التشيك 2-1 خارج الديار وضعتها في صدارة المجموعة الثانية ضمن القسم الثاني من بطولة دوري الأمم الأوروبية. وقلب المنتخب الاسكتلندي الطاولة على نظيره منتخب جمهورية التشيك وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف أول من امس في اطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية. وافتتح منتخب التشيك صاحب الأرض التسجيل في الدقيقة 12 عن طريق جاكوب بيسيك قبل أن تتعادل سريعا اسكتلندا بفضل هدف أحرزه المهاجم ليندون دايكس في الدقيقة 28. وفي الدقيقة 52 سجل ريان كريستي الهدف الثاني للضيوف من ركلة جزاء. وبذلك تصدر المنتخب الاسكتلندي ترتيب منتخبات المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط في حين حلت جمهورية التشيك في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.


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