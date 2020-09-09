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دوليه

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عروض كبيرة لشراء حقوق بث الدوري الإيطالي


قدمت ثلاث مجموعات عروضها النهائية الى رابطة دوري الدرجة الأولى الايطالي وتنتظر القرار بشأن صفقة من شأنها تغيير وجه صناعة كرة القدم في البلاد. وأضافت المصادر أن أندية الدرجة الأولى ستجتمع اليوم للاطلاع على عروض شراء حصة في شركة قابضة تأسست حديثا ستتحكم في حقوق البث للبطولة في المواسم العشرة المقبلة. وأكد أحد المصادر «هذا قرار تاريخي لكرة القدم الايطالية. سيحتاج الأمر الى وقت ومناقشات لاختيار مشتر نهائي لكننا نسير في الطريق الصحيح». وقالت المصادر ان سي.في.سي كابيتال بارتنرز قدمت عرضا مشتركا مع أدفينت وشركة الاستثمارات فوندو ستراتيجيكو ايطاليانو المدعومة من الحكومة والتي قدرت عشرة بالمئة من أسهم الأعمال الاعلامية للبطولة بنحو 1.6 مليار يورو (1.89 مليار دولار). وأوضحت المصادر أن سي.في.سي تواجه منافسة من اتحاد مستثمرين بقيادة باين كابيتال وأن العرضين مختلفين في الشكل وليس القيمة المالية.


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