«رابطة إنكلترا» تحث على الالتزام بالجدول

دوليه

وجهت رابطة الدوري الانكليزي الممتاز تحذيرا للأندية بضرورة الالتزام بجدول مباريات الدوري مهما كان عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في صفوفها. وذكرت تقارير صحافية أن رابطة البريميرليغ أخطرت الأندية رسميا بهذا القرار، وذلك لانهاء الموسم في الوقت المحدد، مضيفة أن كل طلبات الأندية بتأجيل المباريات سترفض الا في حال توفر أقل من أربعة عشر لاعبا قادرا على المشاركة، وبخلاف ذلك فسيكون على الأندية الاعتماد على لاعبي فريق تحت واحد وعشرين عاما لخوض المباريات. وأضافت الرابطةُ في البروتوكول الذي أرسلته الى الاندية أن أي فريق يفشل في خوض مباراة سيواجه غرامة مالية وامكانية خصم نقاط من رصيده، وستمنح الرابطة رخصة اللعب في مباريات الدوري لأي لاعب من الشباب أو الناشئين أو فرق الرديف شريطة المشاركة مع فريقه ولو لدقيقة واحدة في مباريات الكؤوس أو في البطولات الأوروبية، مشددة على أن الموسم سينتهي في الثالث والعشرين من مايو من العام المقبل مهما كانت الظروف.