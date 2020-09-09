شكوك حول جاهزية هازارد

دوليه

أكد تقرير اسباني، أمس أن حالة البلجيكي ايدين هازارد، نجم ريال مدريد، تثير الشكوك في النادي الملكي.وكان هازارد انتقل من تشلسي الى ريال مدريد في الصيف الماضي خلال صفقة تخطت 100 مليون يورو، الا أنه ظهر بشكل محبط على مدار الموسم. ووفقا لبرنامج «الشيرنغيتو» الاسباني، فان هازارد لا يتعامل مع واقع تواجده في ريال مدريد على محمل الجد.وأشار البرنامج الاسباني الى أنه على زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق، ابلاغ هازارد أن هذه فرصة حياته في ريال مدريد. وكانت الجماهير المدريدية ترى أن هازارد من سيعوض رحيل كريستيانو رونالدو الى يوفنتوس، الا أن اللاعب البلجيكي فشل في مساعدة الفريق على عبور عقبة مانشستر سيتي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم المنصرم.