ميهايلوفيتش شفي من الفيروس

دوليه

عاود المدرب الصربي لفريق بولونيا الايطالي سينيسا ميهايلوفيتش نشاطه التدريبي أمس بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أسبوعين من الحجر الصحي اثر اصابته بالوباء بعد عودته من عطلته في سردينيا. وأعلن النادي الايطالي في بيان أول من امس: «نظرا للنتيجة السلبية للفحصين الأخيرين، بامكان سينيسا ميهايلوفيتش أن يعاود نشاطه بشكل عادي». وكان هناك تخوف من تدهور الوضع الصحي للصربي البالغ من العمر 51 عاما، لاسيما أنه كان مصابا بسرطان الدم.ولم تظهر أعراض فيروس كورونا المستجد على لاعب روما وسمبدوريا ولاتسيو وانتر السابق، ولكن بسبب البروتوكول المتبع في كرة القدم الايطالية توجب عليه أن يبقى في الحجر الصحي لفترة اسبوعين، ما حرمه من متابعة تمارين فريقه تمهيدا لعودة منافسات الـ «سيري أ» في 21 سبتمبر الحالي حيث يستهل بولونيا مشواره خارج ملعبه بلقاء صعب أمام ميلان.