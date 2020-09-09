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برشلونة يفاوض سيتي على غارسيا


بدأ نادي برشلونة خلال الأيام المقبلة مفاوضات مع مانشستر سيتي بشأن لاعب الفريق اريد غارسيا لحسم الصفقة المميزة في فترة الانتقالات الحالية. ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الاسبانية، فان ادارة برشلونة ستتصل بمسؤولي مانشستر سيتي خلال الأيام المقبلة، بشأن صفقة المدافع الشاب غارسيا. وينتهي عقد غارسيا مع السيتي في صيف العام المقبل، وأعلن النادي الانكليزي أن اللاعب رفض التجديد. وأشارت الصحيفة الى أن بعض الأنباء زعمت وجود محادثات سابقة بين برشلونة ومانشستر سيتي حول غارسيا، وتقدم برشلونة بعرض قيمته 10 ملايين يورو. وأوضحت أن هذا غير صحيح، لأن برشلونة لم يقم الا بالتحدث مع ممثلي غارسيا، للتعرف على رغبته فقط. وذكرت الصحيفة أن مانشستر سيتي يقدر صفقة غارسيا بـ25 مليون يورو.


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