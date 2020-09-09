العربي يخشى مفاجآت برقان

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يسعى العربي الى اجتياز عقبة برقان عندما يلتقيه اليوم في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الأمير والذي يشهد اليوم أيضا مواجهة متكافئة تجمع اليرموك مع الجهراء.

ويتطلع الأخضر الى مواصلة نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة منذ عودة النشاط الرياضي حيث حقق 3 انتصارات على النصر واليرموك والتضامن وتعادل مع الكويت بطل الدوري في مباراة كان الأخضر فيها الأفضل والأقرب الى الفوز.

ويضع العربي التتويج بلقب كأس الأمير هدفا له، بعد خسارته نهائي كأس ولي العهد أمام الكويت بركلات الترجيح، فيما حرمته البداية السيئة من المنافسة على لقب الدوري الممتاز، رغم أن تحسن نتائجه في القسم الثاني جعلته يحتل المركز الرابع.

وسيكون مدرب الفريق الجديد اللبناني باسم مرمر تحت المجهر في ظهوره الثاني على رأس الجهاز الفني للأخضر بعد أن قاد الفريق في المباراة الأخيرة بالدوري والتي انتهت بالفوز على التضامن بهدفين نظيفين، لكن لقاء اليوم يختلف بشكل كبير والجماهير العرباوية تنتظر بصمة المدرب الجديد وتأمل مواصلة النتائج المميزة ولن ترضى بغير التتويج باللقب.

في المقابل، لا يعيش برقان أفضل أوقاته حيث أنهى الفريق دوري الدرجة الأولى في المركز الأخير، فيما تخلي عن مدربه الوطني ماهر الشمري وتعاقد مع الكرواتي برونو سيكليتش، ويقود التدريبات في الفترة الحالية التونسي مهدي بن حرب المدرب المساعد.

ورغم أن برقان حديث النشأة الا أن برقان لم يكن صيدا سهلا للعربي في المباريات التي جمعتهما، فتعادل مع العربي مرتين 0-0 في الدوري موسم 2016-2017، و1-1 في كأس الاتحاد في الموسم الذي يليه، بينما انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الأخضر 3-1 في الدور ربع النهائي لكأس ولي العهد هذا الموسم.

وفي اللقاء الثاني، تسنح الفرصة امام اليرموك والجهراء لبلوغ الدور نصف النهائي بعد أن جنبتهما القرعة مواجهة الفرق الكبيرة، ورغم أن حظوظ الفريقين متساوية الا أن أوضاعهما غير متشابهة، فاليرموك أنهى دوري الدرجة الممتازة في المركز الأخير برصيد 8 نقاط فقط، ولم يظهر بالصورة المطلوبة في المباريات الأخيرة.

أما الجهراء، فأحرز لقب الدرجة الأولى وبفارق كبير عن الفحيحيل صاحب المركز الثاني، ويسعي الفريق بقيادة مدربه الصربي زوران ميلونكوفيتش الى حجز مقعده في الدور نصف النهائي.

