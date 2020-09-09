«السلة» جدد عقد رمضان

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جدد اتحاد كرة السلة عقد مدرب منتخبي الناشئين والشباب البحريني سلمان رمضان لمدة عام جديد أول من امس. ووقع المدرب البحريني العقد في مقر الاتحاد الجديد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة بحضور رئيس وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد. ويعتبر رمضان من المدربين البارزين على المستوى الخليجي حيث سبق له قيادة أكثر من نادي محلي مثل الكويت وكاظمة كما انه تولى تدريب العديد من الفرق والمنتخبات في البحرين. ويتميز رمضان بقدرته على اعداد فرق المراحل السنية بالصورة المطلوبة لتشكيل رافد مهم للمنتخب الأول. وكان رمضان بدأ مهمته مع منتخبي الناشئين والشباب بشكل متأخر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وهو سيواصل قيادة تدريبات الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة.من جانب آخر اصدرت لجنة المسابقات في اتحاد كرة السلة جدول مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد التي كانت توقفت في مارس الماضي بسبب الجائحة. وستنطلق منافسات ربع النهائي الأربعاء المقبل على صالة نادي الكويت حيث سيلتقي الأبيض مع الصليبخات، وكاظمة مع الشباب، فيما سيلعب الخميس القادسية مع برقان واليرموك مع القرين على أن يتأهل الفائزين الى الدور نصف النهائي. وستقام المباراة النهائية في 23 سبتمبر الحالي.

