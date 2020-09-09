الكويت يلتقي القادسية في «اليد»

محلية

يخوض الكويت في 06:30 مساء اليوم اختبارا صعباً عندما يلتقي القادسية ضمن اللقاءات المؤجلة من الدور التمهيدي لبطولة دوري كرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، كما يلعب اليوم أيضاً السالمية مع برقان في لقاء مؤجل أيضاً على الصالة ذاتها في 05:00 مساء. ويتساوى الأبيض والأصفر في رصيد النقاط بـ 18 نقطة لكل منهما من 9 مباريات للأول و10 للثاني. ويسعى الكويت الى تأكيد هيمنته على البطولات المحلية من خلال مواصلة سلسلة انتصاراته التي لم تنقطع منذ 6 مواسم كاملة حقق خلالها الفريق جميع البطولات الممكنة على المستوى المحلي. ويقود «يد الكويت» مساعد المدرب الوطني هيثم الرشيدي نظراً لتأحر وصول مدرب الفريق المصري مجدي أبوالمجد بسبب توقف الرحلات الجوية بين البلدين لظروف جائحة كورونا. ومن جانبه يعلم القادسية صعوبة مباراة اليوم نظراً لفارق الجاهزية الذي يصب في مصلحة خصمه وهو يطمح الى تقديم أداء قوي يحقق من خلاله نتيجة ايجابية.

وفي اللقاء الثاني يدخل السالمية المباراة برصيد 17 نقطة في المركز الخامس وهو الرصيد ذاته لخصمه برقان بعد خوض كل فريق 8 مباريات.

