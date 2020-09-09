«الأولمبية» تجتمع بأعضاء «الميني قول» بعد انضمام اللعبة إلى اللجنة رسمياً

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عقدت لجنة لعبة «الميني قول» اجتماعا مع أعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية للاعلان عن انضمام اللعبة رسميا الى اللجنة الأولمبية، وذلك بعد أن قامت اللجنة المسؤولة عن اللعبة بانهاء جميع الاجراءات اللازمة لذلك قبل أسابيع.

وجاء الاجتماع بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية محمد جعفر، وأمين السر حسين المسلم، وعضو اللجنة الشيخ مبارك فيصل النواف، الى جانب رئيس لجنة لعبة «الميني قول» ومؤسس اللعبة حسن الخواجة.

من جانبه، هنأ عضو اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ مبارك فيصل النواف رئيس وأعضاء لجنة «الميني قول» على نيلهم ثقة مجلس ادارة اللجنة الأولمبية في تمثيل اللعبة في دولة الكويت، مباركا لهم هذه الثقة بالنيابة عن رئيس اللجنة الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، وجميع أعضاء اللجنة.

وأشاد بالشرح الذي استمع اليه أعضاء اللجنة الأولمبية خلال الاجتماع بخصوص لعبة «الميني قول»، كما أثنى على الشعبية التي حققتها على الرغم من مرور ثلاث سنوات فقط على انطلاقها. وأعرب النواف عن تطلعه لاستقبال أعضاء لجنة لعبة «الميني قول» بمقر اللجنة الأولمبية الكويتية لتقديم جميع أوجه الدعم لهم، حتى يكون تمثيلهم للكويت في أبهى صورة، مؤكدا أن اللجنة الأولمبية ستكون الداعم الأكبر للعبة، ومبينا أن مقر الأولمبية مفتوح لاقامة البطولات الخاصة باللعبة مستقبلا لتوسيع قاعدة شعبيتها في الكويت، متمنيا لرئيس وأعضاء لجنة «الميني قول» كل التوفيق.

بدوره، قال حسن الخواجة رئيس لجنة لعبة «الميني قول» انها لعبة كويتية بحتة، مؤكدا استمرار المساعي لنشرها عالميا وليس فقط في الكويت، وذلك بالنظر الى كونها لعبة جديدة.

وأضاف أن اللجنة الأولمبية الكويتية وافقت على لعبة «الميني قول» بمجرد اطلاعها على تفاصيلها والبطولات التي نظمت لها في الكويت.

ووجه الخواجة الشكر الى عضو اللجنة الأولمبية الشيخ مبارك فيصل النواف الصباح وبقية أعضاء اللجنة على احتضانهم للعبة وتقديمهم كل دعم ممكن لها وللقائمين عليها. وشدد على أن الهدف هو أن يبقى علم الكويت مرفوعا خفاقا في جميع الدول والمحافل الاقليمية والدولية، ولاسيما أن المنطقة العربية اعتادت استيراد الألعاب سواء كانت فردية أو جماعية من شتى البلدان، موضحا أن هذه تعد من المرات القليلة التي تخرج فيها لعبة كويتية عربية الى الخارج، متعهدا بالعمل على نشرها عالميا في الفترة المقبلة.

وبين الخواجة أن هناك أربع بطولات أقيمت للعبة في الكويت خلال السنوات الثلاث الماضية، حملت الثلاث الأولى منها اسم شهداء الكويت وخصصت للمرحلة المتوسطة، لافتا الى أن البطولة الثالثة نُظمت برعاية «مكتب الشهيد».

وأردف أن البطولة الرابعة كانت مخصصة للجامعات، وشهدت مشاركة فرق من جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وبعض شركات القطاع الخاص، هذا الى جانب مشاركات خارجية تمثلت في جامعة حمد بن خليفة في قطر، وأكاديمية «أسباير» القطرية، فضلا عن جامعة الشرق الأوسط العمانية.

وبيّن الخواجة أنه جرى الاتفاق مع حفيظ دراجي المعلق بشبكة «Be in Sports» على أن يكون سفيرا للعبة بغية نشرها في أكبر نطاق ممكن.

ولفت الى أنه قام في السابق برحلتين الى كل من دولة قطر وسلطنة عمان للتعريف باللعبة، حيث التقى في قطر برئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والمدير المالي بأكاديمية «أسباير» علي فخرو، الى جانب كبار المعلقين والمحللين الرياضيين مثل طارق دياب وخليل البلوشي ومحمد سعدون الكواري وحفيظ دراجي ووائل جمعة ود. طارق الجلاهمة وخالد جاسم، وجميعهم أثنوا على اللعبة والطريقة التي تُلعب بها، كما جمعه لقاء بجمال الشريف الخبير التحكيمي بشبكة «Be in Sports» لتوثيق قوانين اللعبة.

أما في سلطنة عمان، فقد التقى الخواجة بنائب رئيس اتحاد كرة القدم العماني د. جاسم الشكيلي، كما أجرى لقاءات في التلفزيون والاذاعة العمانية.

وتأسست لعبة «الميني قول» في الكويت في عام 2017 على يد الخواجة، وهي تُلعب من منتصف الملعب، واذا لمست الكرة المهاجم في المنطقة المحرمة تحتسب ضربة حرة للفريق الخصم. وتلعب المباريات بنظام شوطين في كل شوط عشر دقائق، ويتكون كل فريق من ستة لاعبين، لكن يُسمح باشراك أربعة لاعبين فقط، بينما يبقى الاثنان الآخران في كرسي الاحتياط، وتلعب هذه اللعبة من دون حارس مرمى.

