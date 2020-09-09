دواء روسي يحقق نتائج باهرة في معالجة «كورونا»

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موسكو - الوكالات: أدى دواء روسي يستخدم عادة في علاج تليف الرئة الحاد إلى خفض معدل وفيات المرضى المصابين بفيروس «كورونا» بنحو 3 إلى 5 مرات، حيث شفي 93% من الرجال و100% من النساء الذين تلقوا هذا العلاج.

وقال الخبير الروسي أوليغ روزنبرغ الذي طوّر دواء «سورفاكتانت» إن المرضى الذين عولجوا بهذه المادة الخافضة للتوتر السطحي تقلل احتمال نقلهم إلى وحدة العناية المركزة والربط بالتنفس الاصطناعي، وأصبحت الوفيات بينهم أقل بـ3 إلى 5 مرات» مشيرا إلى أن جمع البيانات المعممة عن كل حالات تعاطي هذا الدواء لايزال جاريا بينما أفادت جامعة «سيتشينوف» الطبية بموسكو بأن 30 من أصل 32 مريضا يعانون من تطور شديد للعدوى وتلقوا الدواء تمكنوا من التعافي. وفي مركز مدينة تيومين المتخصص بالولادة، نجت جميع النساء الـ16 (حوامل و حالات بعد الولادة) المصابات بعدوى حادة لفيروس «كوورنا» بعد تعاطيهن الدواء. من جهته صرّح أندريه باوتين، رئيس مختبر «ألمازوف» لأبحاث التخدير والإنعاش أن 24 من بين 28 مريضا يعانون من التهابات شديدة تعافوا بعد معالجتهم بـ «سورفاكتانت» كما انخفض معدل وفيات المرضى المصابين بأمراض خطيرة من 80% إلى 14.3%. لافتا إلى أن هذا الدواء كان يعطى للمرضى عن طريق الاستنشاق، ويستغرق الإجراء 30 دقيقة، مرتين في اليوم. ويحتاج البعض لدورة علاج من يومين وفي حالات أخرى تصل فترة إعطاء الدواء إلى خمسة أيام. ويوجد في العالم حاليا حوالي 10 مستحضرات خافضة للتوتر السطحي، تستخدم لمساعدة الأطفال الخدج الذين لايستطيعون التنفس بمفردهم بسبب عدم نضج الرئتين لكن الدواء الروسي فقط يسمح باستخدامه للبالغين أيضا. و«سورفاكتانت» مستحضر طبيعي يتم الحصول عليه من رئات الماشية.

