تطبيق «غوغل» يساعد الأطفال على تعلم اللغة العربية

الاخيرة

يبحث الكثير من العائلات في عالمنا العربي عن طرق لتحسين مهارات أطفالهم اللغوية، وخاصة عبر التطبيقات الذكية التي تمثل المدرسة الجديدة في التعليم الحديث.

وسعيا لتعزيز المهارات اللغوية لدى الأطفال، أعلنت شركة «غوغل» إطلاق النسخة العربية من تطبيق «Read Along»، التي توفر تجربة تفاعلية ممتعة للأطفال.

وبهذا الموضوع، قال رئيس هندسة تطبيق Read Along، زهير حيدر، إن المهمة الرئيسة لديهم هي تنظيم المعلومات وتسهيل الوصول إليها والاستفادة منها للجميع، وهذا يشمل المساعدة في توفير التعليم للجميع بغض النظر عن اللغة أو الموقع.

وقال حيدر: «نحن نؤمن أن التكنولوجيا بإمكانها مساعدة المعلّمين والطلاب على التعلم والابتكار معا، وتأتي خطوة دعم اللغة العربية ضمن تطبيق Read Along في إطار التزامنا بمساعدة الأطفال على تحسين مهاراتهم في القراءة والكتابة باللغة العربية متى وأينما كانوا».

وأضاف: «توفر غوغل مجموعة من الأدوات المجانية المُصممة خصيصاً للمدارس، يطلق عليها اسم «G Suite for Education» والتي تتضمن العديد من المنتجات المألوفة لدى الكثير من الناس، مثل جيميل، وDrive، وMeet، وClassroom، وغيرهم. وقد استخدم ملايين الطلاب والمعلمين هذه المنتجات في بداية العام، وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا». وأشار حيدر إلى أن فريق العمل «متحمس جدا» لتوفير دعم اللغة العربية على تطبيق أندرويد المجاني Read Along، خاصة بعد اكتشاف أن اللغة العربية كانت أحد أكثر اللغات المطلوبة.

ومنذ إطلاق تطبيق Read Along، قرأ الأطفال حول العالم أكثر من 32 مليون قصة ممثلا إجمالي أكثر من 3 ملايين ساعة على التطبيق.

