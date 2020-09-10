أول النهار

تلقى سمو نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية اطمأن خلاله على صحة أخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، متمنيا لأخيه صاحب السمو أمير البلاد دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو نائب الامير ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على هذا التواصل الاخوي المجسد لعمق اواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين وعلى ما عبر عنه من صادق الدعاء، ومتمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

كما استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سمو نائب الأمير ولي العهد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

