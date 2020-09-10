أول النهار

اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله مع سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى الكويت د. صالح الخروصي بمناسبة استلام مهام عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. واجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله مع سفير مملكة اسبانيا لدى الكويت ميغيل خوسي مورو أغيلار بمناسبة استلام مهام عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت. وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. وحضر اللقاءين مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

